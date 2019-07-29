Житель Кабардино-Балкарии пожаловался на пытки и фальсификацию доказательств

29 июля 2019, 17:02

Предприниматель из Кабардино-Балкарии Руслан Кашешов заявил, что признание в незаконном обороте взрывчатки, наркотиков и пособничестве ИГ* он дал под пытками. Обвинение основано на показаниях засекреченного свидетеля, два протокола допроса которого подписаны разными людьми, сообщил сегодня Правозащитный центр "Мемориал".

По словам совладельца бара в Кабардино-Балкарии Руслана Кашешова, когда его автомобиль был остановлен 22 июня 2018 года около 19.20 мск в Нальчике, ему подбросили гранату и пакет с наркотиками, а затем пытали, чтобы заставить признаться в пособничестве запрещенной в России судом террористической организации «Исламское государство». Пытавшие Кашешова силовики заставили его признаться в том, что найденные у него граната и наркотики были получены от боевика Юрия Бицуева, которому задержанный также помогал деньгами, сообщила сегодня пресс-служба ПЦ «Мемориал».

В ходе двух спецопераций в Нальчике 22 ноября 2015 года были убиты 14 предполагаемых боевиков. Силовики заявили, что все они были членами местной ячейки запрещенной в России судом организации "Исламское государство". Среди убитых был Юрий Бицуев, которого силовики назвали лидером вооруженного подполья Кабардино-Балкарии.

24 июня 2018 года Кашешов был арестован. Ему предъявили обвинение по статьям «незаконный оборот взрывчатки и наркотиков», «пособничество деятельности террористической организации» и «создание или участие в незаконном вооруженном формировании». Виновным Кашешов себя не признал, а также отказался от признательных показаний, данных под пытками, говорится в сообщении.

Экспертиза подтвердила отличие в подписях засекреченного свидетеля

По данным правозащитников, проведенная 27 июня 2018 года судебно-медицинская экспертиза показала у Кашешова множественные телесные повреждения. Силовики пояснили, что при задержании Кашешов пытался бежать, и они были вынуждены применить силу. Однако приглашенный родителями Кашешова адвокат Кязим Атабиев подал жалобу на незаконные действия силовиков. Горсуд Нальчика, а также апелляционный суд признали отказ в возбуждении дела по данной жалобе незаконным, но данных о дополнительной проверки пока нет, отмечается в сообщении правозащитной организации.

Кашешов также утверждает, что обвинение против него также базируется на показаниях засекреченного свидетеля. Арестованный случайно узнал реальные данные свидетели и утверждает, что «никогда не видел этого человека», сообщила пресс-служба «Мемориала».

В материалах дела Кашешова представлены два протокола допроса засекреченного свидетеля. Их почерковедческая экспертиза подтвердила, что подписи свидетеля выполнены разными лицами, утверждают правозащитники. 28 июня 2019 года Кашешов подал заявление о фальсификации доказательства по его делу, проверка по которому еще проводится, отметила пресс-служба "Мемориала".

Адвокат увидел основания для жалобы в ЕСПЧ

В середине июля следствие передало материалы дела Кашешова в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направлении дела в суд. Но прокурор вернул материалы дела следователю для устранения выявленных нарушений, говорится в сообщении организации.

У следствия есть все основания для прекращения уголовного преследования Кашешова, считает адвокат по соглашению с ПЦ «Мемориал»Султан Тельхигов. «Адвокат (Кязим Атабиев) практически предоставил доказательство фальсификации материалов. Как к этим сведениям отнесется суд — вопрос», - цитирует сегодня Тельхигова ПЦ «Мемориал».

По словам Тельхигова, Кашешов и его защитник могут готовить жалобу в Европейский суд по правам человека с жалобой на пытки. «С учетом того, что во время проверки следователь не выполнил элементарные действия (в частности, не опросил всех лиц, которые задерживали Кашешова), есть все основания считать, что ЕСПЧ признает нарушение Конвенции», - заявил адвокат.

На сайтах горсуда Нальчика, а также Верховного суда Кабардино-Балкарии на 17.00 мск сегодня нет информации по делу о признании незаконным отказ в возбуждении дела.

Ранее писал, что Правозащитный центр "Мемориал" сообщил 5 июля о жителе Хасавюрта Исламе Саритове, который предположил, что силовики избили его из мести за жалобы на пытки и фабрикацию его уголовного дела. Второй обвиняемый по этому делу заявил, что его вынудили оговорить себя и Саритова.

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* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России по решению суда.