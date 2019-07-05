Житель Хасавюрта пожаловался на избиение силовиками

05 июля 2019, 11:51

Житель Хасавюрта Ислам Саритов предположил, что силовики избили его из мести за жалобы на пытки и фабрикацию его уголовного дела. Второй обвиняемый по этому делу заявил, что его вынудили оговорить себя и Саритова, сообщил сегодня Правозащитный центр "Мемориал".

По словам Ислама Саритова, 10 июня он со своим другом Даудом пришел в кафе в Хасавюрте, где встретил бывшего оперативника, который в 2015 году расследовал его уголовное дело. Бывший оперативник и его знакомые, один из который заявил, что является действующим сотрудником силовой структуры, жестоко избили обоих мужчин, сообщила пресс-служба ПЦ "Мемориал".

"Ислам не мог самостоятельно передвигаться и вызвал скорую помощь. Дауда, у которого травм было меньше, один из посетителей кафе отвез в больницу. Ислама с многочисленными травмами доставили в реанимационное отделение Хасавюртовской городской больницы. Врачи констатировали открытые раны головы, перелом свода черепа, ушиб головного мозга, гематомы и порезы на лице и всем теле", - сообщили правозащитники со ссылкой на справку из больницы.

Когда Саритов находился в больнице, ночью, по его словам, под окна палаты пришли неизвестные и принялись выкрикивать угрозы в его адрес. "На следующий день Саритов уехал в Москву и продолжил лечение там... Ислам уверен, что избиение в кафе является местью за его жалобы. 30 мая, за десять дней до инцидента в кафе, он направил жалобы в различные инстанции в Дагестане - прокуратуру... квалификационную коллегию судей, Верховный суд (документы есть в распоряжении "Мемориала"). Саритов указывал на многочисленные нарушения закона в уголовном деле против него и продолжающееся давление со стороны силовиков", - говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте Правозащитного центра.

Второй обвиняемый по делу Саритова заявил суду о пытках

По данным правозащитников, сейчас Ислам Саритов, несмотря на опасения за свою жизнь, вернулся в Дагестан, поскольку суд по уголовному делу, в котором он проходит обвиняемым, продолжается.

Второй обвиняемый по этому делу, Заурбек Омаров, во время предварительного следствия признал вину, но позже заявил, что дал признательные показания под пытками. "На дополнительном допросе в качестве обвиняемого он от них отказался и заявил о своей невиновности. Это подтверждает и его адвокат. Суд проходит с многочисленными нарушениями - игнорируются ходатайства Ислама, показания свидетеля о давлении на него со стороны силовиков", - сообщила пресс-служба "Мемориала", уточнив, что потерпевшие в суде не опознали Саритова и Омарова, а свидетель, сотрудник силовой структуры, подтвердил алиби Ислама Саритова.

"27 мая 2019 года Заурбек Омаров вновь дал признательные показания в суде. На следующем заседании он заявил, что 23 мая его вывезли из СИЗО [в здание силовой структуры]. Там... избивали его, пока он не согласился оговорить себя и Саритова. Действительно, 23 мая Заурбека не доставили на судебное заседание, зафиксировано, что он почему-то находился в [здании силовой структуры], куда к нему вызывали скорую помощь, якобы из-за острых болей в животе", - говорится в сообщении "Мемориала".

По данным Правозащитного центра, из-за этого заявления Заурбека Омарова судья возобновил судебное следствие, хотя процесс уже перешел к стадии прения сторон. Суд намерен допросить силовиков, которые, по версии Омарова, избили его.