Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 130 обстрелах за неделю

24 августа 2019, 16:42

Азербайджанские военные с 18 по 24 августа сделали более 1500 выстрелов по позициям Армии обороны, заявило Минобороны Нагорного Карабаха.

Как информировал "Кавказский узел", с 11 по 17 Нагорный Карабах зафиксировал 120 случаев нарушения режима прекращения огня азербайджанской стороной.

"В период с 18 по 24 августа на линии соприкосновения Вооруженных сил Арцаха (Нагорного Карабаха. - Прим. "Кавказского узла") и Азербайджана противник нарушил режим прекращения огня более 130 раз, произведя из разнокалиберного стрелкового оружия около 1500 выстрелов по армянским боевым постам", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте министерства обороны Нагорного Карабаха.

На сайте военного ведомства Азербайджана по состоянию на 16.00 мск 24 августа нет комментариев относительно этого заявления. Однако азербайджанская сторона с 18 по 24 августа ежедневно сообщала об обстрелах на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта. По подсчетам "Кавказского узла", за этот период Минобороны Азербайджана сообщило в общей сложности о 128 обстрелах. Только с утра 23 августа по сегодняшнее утро их, по данным ведомства, было 19.

При этом миссия ОБСЕ, в очередной раз проинспектировавшая линию соприкосновения войск 21 августа, никаких нарушений не зафиксировала.

После военных действий в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о прекращении огня, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Однако объявленный режим перемирия не остановил противостояния сторон, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" отслеживает новости о происходящих событиях в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" можно ознакомиться с материалами "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".