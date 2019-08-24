Азербайджан заявил о 19 обстрелах с армянской стороны

24 августа 2019, 08:45

Позиции азербайджанских военных на границе с Арменией и в зоне нагорно-карабахского конфликта за минувшие сутки были обстреляны 19 раз, в том числе из снайперских винтовок, сообщило министерство обороны страны.

Как информировал "Кавказский узел", к утру 22 августа Азербайджан насчитал 20 обстрелов своих позиций за сутки.

С утра 22 по утро 23 августа азербайджанские позиции подверглись 21 обстрелу, а за минувшие сутки - 19 раз. При этом с утра 23 августа при обстрелах применялись снайперские винтовки, говорится в сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территории, которая находится под контролем властей Нагорного Карабаха, следует из сообщения.

Комментариев относительного этого заявления об обстрелах на сайтах министерств обороны Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 08.45 мск 24 августа нет.

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