Азербайджанская позиция. Фото пресс-службы Минобороны Азербайджана. https://mod.gov.az

24 августа 2019, 08:45

Азербайджан заявил о 19 обстрелах с армянской стороны

Позиции азербайджанских военных на границе с Арменией и в зоне нагорно-карабахского конфликта за минувшие сутки были обстреляны 19 раз, в том числе из снайперских винтовок, сообщило министерство обороны страны.

Как информировал "Кавказский узел", к утру 22 августа Азербайджан насчитал 20 обстрелов своих позиций за сутки.

С утра 22 по утро 23 августа азербайджанские позиции подверглись 21 обстрелу, а за минувшие сутки - 19 раз. При этом с утра 23 августа при обстрелах применялись снайперские винтовки, говорится в сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территории, которая находится под контролем властей Нагорного Карабаха, следует из сообщения.

Комментариев относительного этого заявления об обстрелах на сайтах министерств обороны Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 08.45 мск 24 августа нет.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако оно не остановило противостояния сторон, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне конфликта в течение двух лет фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана фиксировало лишь одиночные выстрелы в зоне конфликта.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел"отслеживает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Лавров и Алиев заявили о необходимости мирно решить карабахский конфликт", "Азербайджан заявил об обстрелах своих позиций в Нахичевани", "Жители Баку вышли на демонстрации в поддержку армии".

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