Владельцы ростовского банка осуждены за крупное мошенничество

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону признал шестерых обвиняемых по делу "Донинвеста" членами преступной группы, похитившей два миллиарда рублей из банков Москвы и Ростова-на-Дону, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Согласно приговору, Григорьев, Ермакова, а также Алла Калитванская, Светлана Гуленкова, Денис Волчков и Ринат Юсупов с декабря 2013 года по апрель 2014 года обманом добились заключения с одним из московских банком сделок, в результате которых на счета подконтрольных Григорьеву заемщиков были перечислены более 1,4 миллиарда рублей. С мая по октябрь 2014 года они же с нарушениями заключили кредитные договоры между ростовским банком и шестью организациями-заемщиками, похитив 770 миллионов рублей, со ссылкой на прокуратуру информировал сегодня ТАСС.

Александру Григорьеву, который обвинялся в хищении средств обоих банков, назначено девять лет заключения, Алле Калитванской и Светлане Гуленковой — по семь лет и десять месяцев, Денису Волчкову — восемь лет, Оксане Ермаковой назначено шесть лет, юристу Ринату Юсупову - 4,5 года, информировал сегодня "Коммерсант".

Осужденным также предстоит выплатить более двух миллиардов рублей ущерба. Судья зачитывал приговор в течение четырех дней, сообщило сегодня ростовское издание "Панорама".

Ленинский райсуд рассматривал это дело с декабря 2017 года, следует из картотеки на сайте суда. Информации о вынесенном приговоре по состоянию на 18.30 мск 20 августа нет. Комментариями осужденных или их представителей "Кавказский узел" не располагает.