12 августа 2019, 13:05

Офицер полиции объявлен на Кубани в розыск по делу о взятке

Начальник отделения уголовного розыска в Сочи заподозрен в получении взятки и объявлен в федеральный розыск, сообщили сегодня следователи.

По версии следствия, начальник зонального отделения уголовного розыска отдела полиции Лазаревского района сочинского УВД пообещал не привлекать местного жителя к уголовной ответственности за "незаконное производство и оборот спиртосодержащей продукции" за 300 тысяч рублей. Получив 100 тысяч рублей, офицер потребовал передать оставшуюся сумму в течение месяца через посредника, сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

"О данном требовании мужчина сообщил в правоохранительные органы. Между тем, фигурант обратился к знакомому адвокату с просьбой выступить в качестве посредника в получении оставшейся суммы взятки. Адвокат на предложение полицейского согласился. 13 июля 2019 года посредник встретился с заявителем и получил от него 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте ведомства.

Адвокату предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве, он заключен под стражу. Сотрудник полиции, подозреваемый по ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), "скрылся от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлен в федеральный розыск", сообщили следователи.

Часть 5 ст. 290 УК РФ предусматривает от семи до 12 лет лишения свободы, ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество в получении взятки в крупном размере) – от пяти до 10 лет лишения свободы. Комментариев от задержанного адвоката либо его представителей, а также от представителей подозреваемого офицера полиции относительно версии следствия пока не поступало.

Примечание:

"Офицер полиции в Астраханской области осужден на семь лет по делу о взятке", "Дело главы астраханского УФСИН передано в суд", "Начальник астраханской колонии осужден по делу о мошенничестве".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

12 августа 2019, 12:04

  • Жители Чечни рассказали о росте цен на жертвенный скот

    Первый день праздника Курбан-байрам прошел в Чечне на фоне повышения цен на жертвенных животных. Массовые продажи скота для жертвоприношения начались лишь 11 августа, что привело к очередям на скотобойнях, рассказали местные жители.

12 августа 2019, 11:54

12 августа 2019, 10:55

12 августа 2019, 10:09

12 августа 2019, 08:56

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи