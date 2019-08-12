Офицер полиции объявлен на Кубани в розыск по делу о взятке

12 августа 2019, 13:05

Начальник отделения уголовного розыска в Сочи заподозрен в получении взятки и объявлен в федеральный розыск, сообщили сегодня следователи.

По версии следствия, начальник зонального отделения уголовного розыска отдела полиции Лазаревского района сочинского УВД пообещал не привлекать местного жителя к уголовной ответственности за "незаконное производство и оборот спиртосодержащей продукции" за 300 тысяч рублей. Получив 100 тысяч рублей, офицер потребовал передать оставшуюся сумму в течение месяца через посредника, сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

"О данном требовании мужчина сообщил в правоохранительные органы. Между тем, фигурант обратился к знакомому адвокату с просьбой выступить в качестве посредника в получении оставшейся суммы взятки. Адвокат на предложение полицейского согласился. 13 июля 2019 года посредник встретился с заявителем и получил от него 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте ведомства.

Адвокату предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве, он заключен под стражу. Сотрудник полиции, подозреваемый по ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), "скрылся от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлен в федеральный розыск", сообщили следователи.

Часть 5 ст. 290 УК РФ предусматривает от семи до 12 лет лишения свободы, ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество в получении взятки в крупном размере) – от пяти до 10 лет лишения свободы. Комментариев от задержанного адвоката либо его представителей, а также от представителей подозреваемого офицера полиции относительно версии следствия пока не поступало.