Праздничный намаз в мечети. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла".

11 августа 2019, 19:45

Жители Дагестана поспорили о дате Курбан-байрама

Муфтият Дагестана назначил празднование Курбан-байрама на 12 августа, тогда как в других регионах он отмечается сегодня, пожаловались жители республики. Их оппоненты призвали доверять местным богословам.

Как писал "Кавказский узел", 12 августа объявлено выходным днем в Дагестане в связи с Курбан-байрамом. В Чечне выходными объявлены 12 и 13 августа, при этом первым днем Курбан-байрама в Чечне названо 11 августа.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) – праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести в жертву своего сына. Это один из двух главных мусульманских праздников, он отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) и приходится на десятый день месяца Зуль-хидж, который знаменует собой завершение хаджа – паломничества в Мекку, сообщается в справке о Курбан-байраме, опубликованной на "Кавказском узле".

Сегодня, 11 августа, – девятый день месяца Зуль-хидж, информирует сайт муфтията Дагестана. Праздник Курбан-байрам в Дагестане намечен на 12 августа, говорится в сообщении, размещенном 10 августа на странице муфтията в Instagram.

Пользователи соцсети обратили внимание на то, что в других регионах Курбан-байрам празднуют 11 августа. "Везде практически отмечают уже сегодня, но не Дагестан", – написал tamik_prostoy_. "Вообще-то 11-го у всех. В Дагестане другой ислам?" – задался вопросом acconet2017.

"Сегодня праздник у всех у мусульман мира, почему в Дагестане завтра праздник?!" – удивился idris__44.

Сегодня в богослужениях по поводу празднования Курбан-байрама в Москве приняли участие около 240 тысяч человек, информирует ТАСС.

"Почему мусульмане Дагестана лишены возможности отмечать мусульманские праздники вместе с остальными мусульманами мира, почему?" – написал burjui.001.

"Я сегодня отмечаю. Кто вам мешает?" – ответил сегодня пользователь abdulnatifd.

Другие участники дискуссий упрекнули оппонентов за критическое отношение к позиции муфтията республики.

"Раньше интернета и телефона не было. И все праздновали, когда им своя мечеть рекомендовала, люди доверяли. Не слишком ли мы критичные стали? Если алимы и имамы не правы – им отвечать, на них ответственность. Дело мусульманина – доверять, а не сомневаться", – написал пользователь aishat.68.

"Если ты в Дагестане, следуй за муфтием, если ошибешься, этот грех они возьмут на себя", – согласился hamz.design.

"Если бы муфтият обосновывал свои поступки и внятно народу объяснял, почему мы за всеми мусульманами мира практически наблюдаем через СМИ, как они отмечают праздники, и празднуем на следующий день, возможно, люди были бы менее критичны. [...] Подписывалась на страницу муфтията с мыслями, что буду черпать новое и полезное для себя... Увы и ах, стало только больше вопросов именно к самим представителям нашего духовенства", – написала arsen_madi.

Примечание:

"Жители Северного Кавказа рассказали, как сэкономить на подготовке к Курбан-байраму", "Жители Чечни отметили рост расходов для празднования Курбан-байрама", "Жителей Нальчика возмутили брошенные останки жертвенных животных".

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