Власти Чечни и Дагестана объявили выходные по случаю Курбан-байрама

06 августа 2019, 15:25

12 и 13 августа объявлены в Чечне нерабочими днями в связи с одним из главных мусульманских праздников, Курбан-байрамом. В Дагестане выходным объявлен лишь 12 августа.

Как сообщал "Кавказский узел", в 2018 году первый из трех дней праздника жертвоприношения Курбан-байрам отмечался 21 августа. В то время, как в Дагестане и Кабардино-Балкарии выходным был объявлен только этот день, власти Чечни объявили тогда нерабочими сразу три дня - 20, 21 и 22 августа.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) - праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести в жертву своего сына. Это один из двух главных мусульманских праздников, он отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) и приходится на десятый день месяца Зуль-хидж, который знаменует собой завершение хаджа - паломничества в Мекку, сообщается в справке о Курбан-байраме, опубликованной на "Кавказском узле". Из Чечни в Мекку в 2019 году намерены отправиться 2600 человек.

В этом году жители Чечни также смогут праздновать Курбан-байрам в течение трех дней. "В связи с тем, что первый день Курбана в этом году приходится на воскресенье, 11 августа, два последующих дня - 12 и 13 августа - будут выходными, нерабочими днями", - сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в аппарате главы и правительства Чечни.

Соответствующий указ Рамзана Кадырова, размещенный на сайте главы и правительства Чечни, датирован 5 августа.

В один из трех дней праздника верующий обязан принести в жертву овцу (барана), корову (быка) или верблюда возрастом не менее полугода, напомнил корреспонденту "Кавказского узла" представитель местного духовенства Магомед. Как правило, в Чечне приносят в жертву одну овцу за членов семьи, а корову или верблюда дозволяется приносить в жертву за семь семей. "Если верующий мусульманин располагает необходимыми средствами, то его обязанность совершить курбан за себя и членов своей семьи. Этот обряд идет еще со времен пророка Ибрагима, и совершение обряда защищает человека и его семью от всего плохого в течение года, до наступления следующего праздника Курбан-байрам", - сказал Магомед.

Малоимущим семьям будет оказана помощь для совершения жертвоприношения, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Духовном управлении мусульман Чечни. "Каждая семья получит по овце или барану, чтобы исполнить один из обязательных обрядов в исламе. Кадии и имамы мечетей вместе с работниками местных администраций занимаются уточнением списков получателей помощи", - сказал представитель муфтията.

В Дагестане нерабочим будет объявлено только 12 августа, готовится соответствующий указ Миннаца, со ссылкой на заместителя имама центральной мечети Махачкалы Магомеда Курбандибирова информировали 1 августа "Зори Табасарана". На сайтах правительства Дагестана и республиканского министерства по делам национальностей по состоянию на 15:18 мск 6 августа нет информации о выходном дне по случаю Курбан-байрама.