Ахмед Дзейтов. Фото: стопкадр видео канала ingushetiya segodny https://www.youtube.com/watch?v=EcL-v9qp3Cc

11 августа 2019, 15:38

Источники сообщили о решении главы Совбеза Ингушетии уйти в отставку

Секретарь Совета безопасности Ингушетии Ахмед Дзейтов написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщили сегодня источники.

О том, что секретарь Совета безопасности Ингушетии Ахмед Дзейтов написал заявление об увольнении, сообщил сегодня информированный источник.

"Дзейтов принял решение покинуть занимаемую должность. Он написал заявление об увольнении с поста по собственному желанию", - приводит слова источника "Интерфакс-Юг".

Эту информацию подтвердил источник ТАСС во властных структурах Ингушетии. "Ахмед Дзейтов написал заявление об уходе с поста по собственному желанию, но врио главы региона Махмуд-Али Калиматов еще не подписал его", - сказал он.

Ахмед Дзейтов возглавлял Сунженский райотдел полиции, а в конце 2015 года был назначен на пост секретаря Совета безопасности Ингушетии, уточняет агентство.

На сайтах главы Ингушетии, правительства Ингушетии и аппарата Совета безопасности республики информация о заявлении Дзейтова пока не опубликована.

"Кавказский узел" писал также, что 19 июля заявления об увольнении по собственному желанию написали министр финансов Ингушетии Бекхан Оздоев и министр образования и науки Юсуп Костоев. Неделей ранее, 12 июля, врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ об отставке вице-премьера республики Багаудина Оздоева.

Примечание:

"Вице-премьер Ингушетии ушел в отставку", "Глава Минфина назначен в Ингушетии", "Власти Ингушетии сократили зарплаты чиновников".

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