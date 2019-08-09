Казаки поддержали требование Каданина признать их отдельным народом

09 августа 2019, 03:51

Опрошенные "Кавказским узлом" казаки поддержали атамана Александр Каданина, потребовавшего признать их отдельным народом и арестованного за организацию несогласованной акции. При этом реестровые казаки дистанцировались от несогласованных акций.

Как сообщал "Кавказский узел, бывший атаман хуторского казачьего общества "Колосистый" Александр Каданин анонсировал в социальной сети автомобильное шествие "Казаки на Москву!". Полиция расценила этот пост как организацию несогласованной акции. 7 августа суды признали виновными Александра Каданина и еще одного казака, Василия Сахарова, в организации несогласованного с властями автопробега в Москву, им назначены аресты на шесть и десять суток соответственно. Каданин добивался согласования автопробега и не планировал несанкционированных акций, заявил его адвокат Алексей Аванесян. Каданин требует соблюдения прав казаков как репрессированного народа, а это не нравится властям, рассказал друг казака.

Организаторы автомобильного шествия "Казаки на Москву!" планировали добраться до Красной площади и передать президенту России Владимиру Путину информацию о правонарушениях, с которыми столкнулись казаки. Предполагалось, что участие в шествии примут до 2 тысяч человек на порядка 400 автомобилях. Казаки собирались требовать признания их отдельным народом, ликвидации реестрового казачества, снижения пенсионного возраста и освобождения всех политических заключенных, рассказал друг Каданина на условиях анонимности корреспонденту "Кавказского узла".

Кубанские казаки активно обсуждают ситуацию с организацией казачьего автомобильного пробега Каданиным, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" реестровый казак Илья. «В России много делается для развития... кубанского казачества, нам грех жаловаться. Я служу в казачьей полиции и у нас нормальная зарплата. Казачьи общества созданы практически в каждой станице», - рассказал он.

По его словам, казаки всегда стояли на страже интересов государства. «Я потомственный казак, пытаюсь воспитывать детей в наших традициях, так как сам вырос в советское и постсоветское время. У меня есть возможность учить своих детей в казачьих классах и обучать верховой езде», - сказал Илья.

Он уверен, что казаков необходимо считать отдельным народом. «Обидно, что мы не можем называться казачьим народом, нас не записывают казаками во время переписи населения", - сказал Илья.

Однако, считает он, "организовывать несанкционированные мероприятия, нарушать законодательство нельзя". "Нужно идти на диалог с властью и цивилизованными методами добиваться признания нас народом", - отметил Илья.

"Кавказский узел" сообщал, что 26 января 2013 года в парке имени Собино в Ростове-на-Дону прошел митинг с требованием признания казаков народом. На акции собрались около 700 человек, среди которых были не только донские и терские казаки, а также потомки казаков из Москвы, Пятигорска и других городов. Они потребовали принять нормативные акты и восстановить для казаков статус народа, а также "прекратить огульное массовое самоверстание этнически неказачьего населения в казаки".

Бывший реестровый казак, 53-летний безработный Михаил Морозов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что вышел из Кубанского казачьего войска несколько лет назад из-за несогласия с политикой руководства. Он сказал, что поддерживает требование Каданина о признании казаков отдельным народом.

«Сейчас мы "ряженные", нас так называют заслуженно. Люди, которые готовы делать все, что скажет власть... Именно из-за этого я вышел из войска, но продолжаю считать себя казаком. Никогда казаки никому не подчинялись, жили своим укладом и своим умом», - заявил Морозов. По его словам, он принял бы участие в автомобильном пробеге, если бы его согласовали.

«Требования признать нас отдельным народом и прописать это в Российском классификаторе народов я поддерживаю», - заявил он.

Казаки должны быть признаны отдельным народом, национальным меньшинством, считает 38-летний потомственный казак Владимир Орехов из станицы Динской. «Это позволило бы нам создавать компактные станицы, где бы мы занимались восстановлением традиционных ремесел, традиционного казачьего уклада. Это могло привлечь туристов... Я думаю, что приезжающие на Кубань с удовольствием посмотрели бы, как на самом деле живут казаки», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Орехов рассказал, что не является реестровым казаком, поскольку не согласен с политикой нынешнего Кубанского казачьего войска. «Я несколько лет общался с казаками, планировал вступить в войско, но после того, как казаки избили нагайками в Сочи девушек из Pussy Riot, а потом облили зеленкой Навального в Анапе, мне показались эти поступки низкими, недостойными памяти моего прадеда потомственного кубанского казака – старшего урядника Савелия Орехова», - сказал он.

19 февраля 2014 года в Сочи произошел инцидент с участницами группы Pussy Riot и членом арт-группы "Война", на которых, по их словам, напали казаки, распылив слезоточивый газ и избив нагайками. Действия казаков попали на видео, казак Григорий Учкуров опознал на записи драки атамана Центрального районного казачьего общества города Николая Куца. После этого Учкурова исключили из Кубанского казачьего войска. Нападение на главу фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и его сотрудников, находившихся в туристической поездке в Краснодарском крае, произошло в аэропорту Анапы 17 мая 2016 года. По утверждению сотрудников фонда, на них напали казаки. По данным полиции, в ходе драки пострадали шестеро сотрудников фонда, один из них был госпитализирован. Члены Анапского районного казачьего общества пытались остановить драку в городском аэропорту, утверждают сами казаки. Конфликт в Анапе между местными жителями и сотрудниками Фонда борьбы с коррупцией был спровоцирован казаками и должен квалифицироваться как хулиганство, заявили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Вместо создания казачьих классов в школах, казачьих дружин, которые инспектируют улицы городов Кубани, следовало бы признать казаков отдельным народом, сказал корреспонденту "Кавказского узла" 63-летний потомственный казак, вышедший из Кубанского войска в начале 2000-х годов, Юрий Назаров.

«Сейчас в войске не найдешь потомственных казаков, там случайные люди, которые идут туда ради заработка. Меня не устраивает такое положение дел - кто хочет, тот и называется казаком. Им чужды традиции казачества, им это не передалось с молоком матери. У меня предки были расстреляны, потому что не предали казачьи идеалы, не отреклись. А нынешние казаки это сделают легко», - считает Назаров.

Казачество не может идти против интересов простого народа, сказал он. «Я смотрел, как разгоняли протесты... и казаки активно принимали в этом участие. Было противно. Ведь для казака всегда была на первом месте честь», - заявил он.

45-летний реестровый казак Александр, который работает водителем автобуса в Краснодаре, осудил действия Каданина и его соратников.

«Реестровые казаки не имеют отношения к этому пробегу. Каданин много на себя берет, делая какие-то заявления от казачества.... Мы не хотим отмены реестрового казачества. У нас созданы казачьи дружины, работа которых оплачивается государством, у нас есть школы, которые имеют статус казачьих учебных учреждений. Никто насильно в войско никого не гонит», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Александр.

В своем блоге "Провокация: кто такой Александр Каданин и почему он ополчился на ККВ", опубликованном на сайте "ВК Пресс" казак хуторского общества «Красный кут» Сергей Капрелов резко осудил действия Каданина. Он отметил, что в 2019 году Каданин был исключен из казачьего войска. Капрелов написал, что казаков, больше всего возмущает тот факт, что Каданин выступает от лица всех казаков, не имея на это права.

Каданин «постоянно вступал в конфликты. Если бы он был родовым казаком, то прежде всего обратился бы к старикам, посоветовался бы с ними, нужно заниматься этой акцией или нет. Он же наплевал на казачьи традиции и решил присвоить себе право выступать от имени казачества», - приводятся в блоге слова атамана Елизаветинского куреня Григория Корниенко. По его словам, поведение Каданина обсуждалось на совете стариков.

"Все 30 стариков были возмущены до глубины души. Если бы он был казаком, мы бы по традиции выпороли его, всыпали нагайкой», - цитирует автор блога председателя совета стариков Екатеринодарского районного казачьего общества Александра Чуркина.

Приведенные в статье частные мнения не являются репрезентативным опросом и не отражают мнение всех казаков.

Комментариями Кубанского казачьего войска относительно подготовки казачьего автопробега в Москву «Кавказский узел» пока не располагает.