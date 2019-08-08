Три активиста задержаны на акции против мусорных свалок в Ереване

08 августа 2019, 13:49

Инициативная группа “Альтернативная мэрия” провела сегодня акцию перед зданием мэрии Еревана с требованием решить проблему с вывозом мусора в городе. Трое участников протеста были задержаны полицией.

Как писал "Кавказский узел", 13 июля группа активистов уже проводила протестную акцию в связи с переполненными баками и горами мусора на улицах Еревана. 16 июля пресс-служба оператора по вывозу мусора "Санитек" заявила, что компания не может расплатиться с подрядчиками из-за санкций и штрафов со стороны мэрии. 3 августа глава компании «Санитек» обвинил мэрию в рейдерстве, в мэрии Еревана, в свою очередь, заявили, что проблемы с мусором в городе возникли потому, что оператор не исполняет условия договора.

Жители Еревана жалуются на плохую организацию вывоза мусора с 2018 года. В мае компания-оператор "Санитек" в четвертый раз была оштрафована мэрией за нарушение договора. Мэрия объявила о закупке 24 грузовиков для того, чтобы улучшить качествоуборки мусора.

Активисты движения «Альтернативная мэрия» пришли сегодня к зданию ереванской администрации с вениками и пакетами с мусором. Этой акцией активисты решили понять проблему вывоза мусора в городе, перевел корреспондент «Кавказского узла» слова организаторов акции, которая транслировалась на странице движения в соцсети Facebook.

На кадрах видео видно, что участники акции смогли подойти к ступенькам городской мэрии, так как перед зданием администрации полиция выставила ограждение из своих сотрудников. Рядом с участниками акции стояли несколько журналистов и операторов, снимавших выступления активистов.

Организатор акции Сона Агекян заявила, что «городские власти бездействуют, а мэр и вовсе не общается с гражданами». Она отметила, что в столице беспрецедентного количество мусора, из-за чего в городе плохой запах. «Люди приобретают разные инфекционные заболевания, а мэр … не реагирует на эту проблему», - перевела слова Агекян корреспондент «Кавказского узла».

Активистка добавила, что несколько раз обращалась к мэру за разъяснениями ситуации с вывозом мусора, однако ответа не получила. «Мэр постоянно говорит, что ситуацию не могут (решить) из-за (прежних властей), но при этом не привлекают эту прежнюю власть к ответственности», - отметила Агекян.

«После этого мы подняли проблему с лифтами, говорим о проблемах сфер общественного транспорта, озеленения, застроек, полном отсутствии работ по благоустройству», – Цитирует сегодня Агекян Panorama.am. По словам Агекян, участники акции направили мэру Еревана видеопослание с вопросами.

Политического подтекста в сегодняшней акции нет, заявил другой участник акции. «10 месяцев, как Айк Марутян на должности мэра, а ситуация в Ереване намного хуже, чем было до него», - заявил активист.

23 сентября 2018 года в столице Армении прошли выборы в Совет старейшин Еревана, на которых победил блок "Мой шаг", возглавляемый комиком Айком Марутяном. Марутян стал главой столицы Армении, 10 октября он официально вступил в должность.

После выступлений участников акции протеста на кадрах видео, выложенного в соцсети, видно, что между активистами и вышедшими к ним сотрудникам мэрии произошла словесная перепалка. На следующих кадрах камера показывает разбросанный перед зданием ереванской мэрии мусор. Далее кадр фиксируется на том, что одну из активисток полицейские сажают в служебный автомобиль и увозят. Следом также увозят еще двух активистов.

В результате полиция задержала трех человек, в числе которых организатор акции Сона Агекян и член инициативной группы «Альтернативная мэрия» Гагик Саруханян, перевел корреспондент «Кавказского узла» заявления участников акции на видео, опубликованном в соцсети. Оставшиеся активисты заявили, что акция будет продолжительной, пока вопрос с вывозом мусора в Ереване не разрешится.

Один из участников акции протеста отметил, что протест продолжится в другом месте Еревана, сообщает сегодня News.am. Агекян и Саруханян были задержаны за нарушение общественного порядка и оскорбительные высказывания, отмечает сегодня Aysor.am.

Напомним, что в отношении компаний «Санитек Интернейшнл» и «Санитек Армения» "начата комплексная налоговая проверка для выявления допущенных правонарушений... а также законности деятельности компании", - говорится в распространенном 30 июля пресс-службой Госкомитета по доходам Армении сообщении. По ее итогам будет определена окончательная сумма налоговых выплат, следует из сообщения.