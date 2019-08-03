Оператор по вывозу мусора в Ереване обвинил мэрию в рейдерстве

03 августа 2019, 06:16

Налоговые проверки и штрафы разоряют оператора по вывозу мусора в Ереване и не позволяют ему качественно выполнять свою работу, заявил глава компании «Санитек». Проблемы с мусором в городе возникли потому, что оператор не исполняют условия договора, отметил мэр Еревана.

Как писал "Кавказский узел", 13 июля группа активистов организовала протестную акцию в связи с проблемой вывоза мусора в Ереване. Жители столицы Армении пожаловались на переполненные баки и горы мусора на улицах. 16 июля пресс-служба оператора по вывозу мусора "Санитек" заявила, что компания не может расплатиться с подрядчиками из-за санкций и штрафов со стороны мэрии.

Жители Еревана жалуются на плохую организацию вывоза мусора с 2018 года. В мае компания-оператор "Санитек" в четвертый раз была оштрафована мэрией за нарушение договора. Мэрия объявила о закупке 24 грузовиков для того, чтобы улучшить качество уборки мусора.

Проблема с вывозом мусора мэрии досталась в «наследство» от прежних властей, передает 2 августа со ссылкой на мэра Еревана Айка Марутяна издание 1in.am. По словам градоначальника, после выборов он поставил задачу решить ее, "однако компания стала искать «причины» проблемы – плохое состояние Нубарашенской свалки, порчу контейнеров".

"Наша позиция заключается в соблюдении условий договора. Мэрия пунктуально производит оплату услуг», - подчеркнул градоначальник.

23 сентября 2018 года в столице Армении прошли выборы в Совет старейшин Еревана, на которых победил блок "Мой шаг", возглавляемый комиком Айком Марутяном. Если по итогам выборов одна из партий получает более 50 процентов мест, то, в соответствии с законодательством Армении, возглавляющий ее список кандидат считается избранным мэром. Марутян стал главой столицы Армении, 10 октября он официально вступил в должность.

Марутян отметил, что компания настаивает на повышении стоимости услуг, "но каких-либо аргументов не представила".

"Более того, мы предложили провести новый тендер на вывоз мусора. "Санитек" подаст заявку со своей ценой, и если не будет какой-либо другой компании, которая бы предложила меньше, стало быть, она вновь победит. Но если кто предложит меньше, то в столице появится новый оператор. Они попросили подумать, и черед две-три недели отказались от этой идеи", - рассказал он.

По словам мэра, «положение не было бы столь критичным, если бы автопарк и контейнеры соответствовали нормам". "Компания не выполняет условия договора, согласно которому контейнеры должны быть металлические. В Ереване всего 99 металлических мусорных баков», - отметил Марутян.

Мэрия закупила мусороуборочные машины, сказал он. «В уборке мусора уже задействовано 12 машин. Еще три машины уже пересекли КПП «Верхний Ларс». До конца сентября все 24 мусороуборочные машины будут в Ереване", - сказал глава города. По его словам, чтобы город был чистым, нужно 50-55 машин. "Ереван будет чистым, вместе с «Санитек» или без него", - заявил мэр.

В отношении компаний «Санитек Интернейшнл» и «Санитек Армения» "начата комплексная налоговая проверка для выявления допущенных правонарушений... а также законности деятельности компании", - говорится в распространенном 30 июля пресс-службой Госкомитета по доходам Армении сообщении. По ее итогам будет определена окончательная сумма налоговых выплат, следует из сообщения. Уголовное дело в отношении компаний возбужденного 22 февраля, расследование ведется по статье об уклонении от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей (ч. 2 ст. 205), обвинение конкретным лицам не предъявлены, говорится в сообщении.

Оператор по вывозу мусора нашел политический подтекст в претензиях мэрии

Мэрия Еревана целенаправленно лишает компанию собственности, заявил на пресс-конференции, проведенной по видеосвязи из Ливана, глава компании «Санитек» Николас Тавил.

Он отметил, что компания планировала организовать созвать пресс-конференцию в Тбилиси, но в итоге сотрудники предпочли ей встречу в интерактивном режиме. В компании, по его словам, опасались «агрессивного административного давления со стороны столичных властей».

30 июля компания «Санитек» заявила о созыве пресс-конференции в Тбилиси. Расходы на переезд и питание журналистов компания брала на себя, сообщило издание "Аравот". Однако спустя несколько часов компания сообщила об изменении планов и созыве пресс-конференции в Ереване.

"Свидетельство этого давления – уголовное дело против компании", - сказал Тавил. Дело не обосновано, оно имеет политический подтекст, считает он. "Власти поставили цель финансово ослабить компанию для ее последующей экспроприации», - сказал Тавил. Он заявил, что компания готовит обращение в международный арбитраж.

При этом глава компании не исключил, что дальнейшее сотрудничество с мэрией Еревана на определенных условиях возможно. По его словам, есть два варианта решения проблемы с мусором – краткосрочный и долгосрочный.

"В первом случае мэрия прекращает обвинять компанию и мы, эксплуатируя, в том числе, закупленные мэрией машины и контейнеры, решаем проблему. Во втором случае мы инвестируем четыре миллиона долларов, закупаем ежегодно 500 новых контейнеров, модернизируем автопарк, внедряем корпоративное управление", - отметил Тавил.

«Компания согласна осуществить инвестиции на трех условиях – мэрия гарантирует, что не расторгнет договор преждевременно, будет содействовать в приобретении мусороуборочных машин и сдаче их в аренду компании, а также решит проблему Нубарашенской свалки», - заявила на пресс-конференции координатор по работе со СМИ компании «Санитек» Кнарик Аракелян. Она назвала действия столичных властей саботажем.

Нубарашенская свалка – крупнейшая мусорная свалка в окрестностях Еревана, мусор покрывает десятки гектаров. Свалка долгие годы выпадала из поля зрения городских властей, передает со ссылкой на Марутяна , написал "Спутник-Грузия". По словам Аракелян, в договоре прописано, что компания обязуется установить восемь тысяч контейнеров. "16 тысяч должно быть закуплено за весь срок действия договора. На данный момент «Санитек» уже купил около 10 тысяч контейнеров", - пояснила представитель компании. Большая часть контейнеров исчезла или была сожжена, добавила она

Обвинение в уклонении от уплаты налогов необоснованно, заявил на пресс-конференции адвокат компании «Санитек» Армен Арутюнян.

По его словам, до заключения договора 4,5 года назад компания получила гарантии, что не будет платить налог на прибыль, даже если налоговое законодательство будет изменено.

«С 1 января 2018 года в силу вступил новый Налоговый кодекс, компания обратилась к властям страны с просьбой работать на прежних условиях и получила согласие... Но это не помешало Госкомитету по доходам Армении возбудить дело», - отметил он.

По словам Арутюняна, речь идет о 280-290 миллионов драмов (590-610 тысяч долларов) неуплаченных налогов, пояснил адвокат.

Марутян, в свою очередь, отверг утверждения главы компании о политических мотивах преследования компании «Санитек».

"О возбуждении уголовного дела нам стало известно недели две-три назад на встрече с их представителем", - сказал он. По его словам, компания получает штрафы, так как мусор вывозится плохо. "Если «Санитек» заявляет о необоснованных штрафах, получается, что это состояние норма для них", - сказал мэр.

Мэр посчитал сомнительным заявление компании о том, что штрафы повлияли на ее работу. "Штрафы составляют лишь три процента от всей суммы, которую мы им платим", отметил Марутян.