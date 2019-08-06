Солдат армянской армии. Фото Пресс-служба МО Армении http://www.mil.am/hy/news/6254

06 августа 2019, 09:01

Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта

Позиции азербайджанских военных в зоне карабахского конфликта были обстреляны за сутки 20 раз, в том числе из пулеметов, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел",  утром 5 августа Азербайджан сообщил о 19 обстрелах своих позиций.

Режим перемирия в зоне конфликта был нарушен 20 раз с 5 по 6 августа, под обстрел попали позиции азербайджанской армии в селах Гушчу Айрым, Ашагы Аскипара и Гызылгаджылы в Газахском районе, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Огонь из крупнокалиберных пулеметов велся как со стороны Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения ведомства.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление об обстрелах на своих сайтах по состоянию на 08.40 мск сегодня.

Перемирие, объявленное после военных действий в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года, не остановило вооруженное противостояние сторон, отмечается в материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". Более двух лет стороны  обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", опубликованной на "Кавказском узле".

На тематической странице "Карабах: худой мир или война" "Кавказский узел" размещает новости о событиях, которые происходят в зоне карабахского конфликта.

Примечание:

"Педро Аграмунт призвал стороны карабахского конфликта к выполнению резолюций Совбеза ООН", "Подписание "базовых принципов" дестабилизирует ситуацию в Нагорном Карабахе, опасаются карабахские политики", "Эксперты призвали МГ ОБСЕ усилить мониторинг в зоне карабахского конфликта".

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