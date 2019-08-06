06 августа 2019, 09:01
Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта
Позиции азербайджанских военных в зоне карабахского конфликта были обстреляны за сутки 20 раз, в том числе из пулеметов, сообщило сегодня Минобороны страны.
Как писал "Кавказский узел", утром 5 августа Азербайджан сообщил о 19 обстрелах своих позиций.
Режим перемирия в зоне конфликта был нарушен 20 раз с 5 по 6 августа, под обстрел попали позиции азербайджанской армии в селах Гушчу Айрым, Ашагы Аскипара и Гызылгаджылы в Газахском районе, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Огонь из крупнокалиберных пулеметов велся как со стороны Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения ведомства.
Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление об обстрелах на своих сайтах по состоянию на 08.40 мск сегодня.
Перемирие, объявленное после военных действий в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года, не остановило вооруженное противостояние сторон, отмечается в материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". Более двух лет стороны обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", опубликованной на "Кавказском узле".
На тематической странице "Карабах: худой мир или война" "Кавказский узел" размещает новости о событиях, которые происходят в зоне карабахского конфликта.