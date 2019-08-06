Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта

06 августа 2019, 09:01

Позиции азербайджанских военных в зоне карабахского конфликта были обстреляны за сутки 20 раз, в том числе из пулеметов, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", утром 5 августа Азербайджан сообщил о 19 обстрелах своих позиций.

Режим перемирия в зоне конфликта был нарушен 20 раз с 5 по 6 августа, под обстрел попали позиции азербайджанской армии в селах Гушчу Айрым, Ашагы Аскипара и Гызылгаджылы в Газахском районе, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Огонь из крупнокалиберных пулеметов велся как со стороны Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения ведомства.