Азербайджан сообщил об обстрелах пяти сел в зоне конфликта

05 августа 2019, 08:55

Позиции азербайджанских военных были обстреляны 19 раз, в том числе в граничащих с Арменией районах, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", с утра 3 по 4 августа Азербайджан зафиксировал 22 обстрела своих позиций.

С 4 по 5 августа режим прекращения огня в зоне конфликта был нарушен 21 раз, под обстрел попали позиции азербайджанской армии в селах Кемерли, Гушчу Айрым, Мезем и на безымянных высотах в Газахском районе, в селах Коханеби и Агбулаг в Товузском районе и на безымянных высотах в Гедабекском районе, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Огонь из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок велся как со стороны Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения ведомства.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление об обстрелах на своих сайтах по состоянию на 08.40 мск сегодня.

В апреле 2016 года в зоне карабахского конфликта было объявлено перемирие, которое фактически не остановило вооруженное противостояние сторон, отмечается в материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". Более двух лет стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", опубликованной на "Кавказском узле".