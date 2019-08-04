04 августа 2019, 09:37

Азербайджан сообщил о 22 обстрелах в зоне конфликта

Позиции азербайджанской армии были обстреляны 22 раза за сутки, под огонь попало приграничное село, сообщило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел",  с утра 2 августа по утро 3 августа Азербайджан зафиксировал 21 обстрел своих позиций. В свою очередь, военное ведомство Нагорного Карабаха сообщило о 90 обстрелах со стороны Азербайджана за неделю с 28 июля по 3 августа.

Режим прекращения огня в зоне конфликта был нарушен 22 раза со 2 по 3 августа, под обстрел попало село Агбулаг в Товузском районе, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Огонь велся как со стороны Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения ведомства. 

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление об обстрелах на своих сайтах по состоянию на 09.00 мск сегодня.

В апреле 2016 года в зоне карабахского конфликта было объявлено перемирие, однако фактически вооруженное противостояние остановлено не было, отмечается в материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". Более двух лет стороны конфликта выдвигают обвинения в нарушении режима прекращения огня, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", опубликованной на "Кавказском узле".

Новости о том, что происходит в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Педро Аграмунт призвал стороны карабахского конфликта к выполнению резолюций Совбеза ООН", "Подписание "базовых принципов" дестабилизирует ситуацию в Нагорном Карабахе, опасаются карабахские политики", "Эксперты призвали МГ ОБСЕ усилить мониторинг в зоне карабахского конфликта".

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