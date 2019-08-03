03 августа 2019, 15:52

Нагорный Карабах насчитал 90 обстрелов в зоне конфликта за неделю

Азербайджанские солдаты с 28 июля по 3 августа сделали около 600 выстрелов по позициям Армии обороны, сообщило военное ведомство Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" писал, что с 21 по 27 июля Нагорный Карабах зафиксировал 150 обстрелов с азербайджанской стороны.

В период с 28 июля по сегодняшний день Вооруженные силы 90 раз нарушали режим прекращения огня на линии соприкосновения войск, заявило на своем сайте Минобороны Нагорного Карабаха. По данным ведомства, было применено крупнокалиберное стрелковое оружие.

Со своей стороны, Минобороны Азербайджана заявило о 21 обстреле, совершенном за минувшие сутки со стороны Армении и с территорий, контролируемых властями Нагорного Карабаха. Комментариев относительно сегодняшнего заявления военного ведомства Нагорного Карабаха на сайте Минобороны Азербайджана по состоянию на 15:50 мск 3 августа нет.

После военных действий в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о прекращении огня, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Однако объявленный режим перемирия не остановил противостояния сторон, обстрелы  на линии соприкосновения войск ведутся каждый день, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" отслеживает новости о происходящих событиях в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" можно ознакомиться с материалами "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Азербайджан обвиняет армянских военных в убийстве мирного жителя", "Глава МИД Азербайджана: референдум по статусу Нагорного Карабаха невозможен", "Табиб Гусейнов: "Мадридские принципы" отодвигают вопрос окончательного статуса Карабаха", "Атанесян: признание независимости Нагорного Карабаха Арменией не должно ей вредить".

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