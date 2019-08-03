Нагорный Карабах насчитал 90 обстрелов в зоне конфликта за неделю

03 августа 2019, 15:52

Азербайджанские солдаты с 28 июля по 3 августа сделали около 600 выстрелов по позициям Армии обороны, сообщило военное ведомство Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" писал, что с 21 по 27 июля Нагорный Карабах зафиксировал 150 обстрелов с азербайджанской стороны.

В период с 28 июля по сегодняшний день Вооруженные силы 90 раз нарушали режим прекращения огня на линии соприкосновения войск, заявило на своем сайте Минобороны Нагорного Карабаха. По данным ведомства, было применено крупнокалиберное стрелковое оружие.

Со своей стороны, Минобороны Азербайджана заявило о 21 обстреле, совершенном за минувшие сутки со стороны Армении и с территорий, контролируемых властями Нагорного Карабаха. Комментариев относительно сегодняшнего заявления военного ведомства Нагорного Карабаха на сайте Минобороны Азербайджана по состоянию на 15:50 мск 3 августа нет.

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