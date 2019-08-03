Азербайджан обвинил Армению в пулеметных обстрелах

03 августа 2019, 09:06

Позиции азербайджанской армии на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта за минувшие сутки были обстреляны 21 раз, в том числе из крупнокалиберных пулеметов, заявило Минобороны страны.

"Кавказский узел" информировал, что с утра 1 августа по утро 2 августа Азербайджан зафиксировал 20 обстрелов своих позиций.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территории, которую контролируют власти Нагорного Карабаха, следует из сообщения ведомства.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 09.45 мск 3 августа не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

Перемирие в зоне нагорно-карабахского конфликта было объявлено в апреле 2016 года, после нескольких дней активных боевых действий с применением танков и артиллерии. Однако фактически вооруженное противостояние остановлено не было, отмечается в материале "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Более двух лет стороны конфликта выдвигали обвинения в нарушении режима прекращения огня, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", опубликованной на "Кавказском узле".

Новости о том, что происходит в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".