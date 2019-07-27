27 июля 2019, 13:11

Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 150 обстрелах за неделю

Азербайджанские солдаты с 21 по 27 июля сделали около 1300 выстрелов по позициям Армии обороны, заявило военное ведомство Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" писал, что с 14 по 20 июля Нагорный Карабах насчитал 95 обстрелов с азербайджанской стороны.

Азербайджанская сторона констатировала почти полное прекращение обстрелов после встречи представителей министерств иностранных дел Армении и Азербайджана, состоявшейся 20 июня, однако с 17 июля вновь стала ежедневно фиксировать нарушения режима прекращения огня.  26 июля МИД Азербайджана заявил, что планы армянских властей построить новую 150-километровую дорогу в Нагорный Карабах сводят на нет успехи, достигнутые в урегулировании конфликта.

"В период с 21 по 27 июля на линии соприкосновения арцахских (карабахских. - Прим. "Кавказского узла") и азербайджанских войск противник нарушил режим прекращения огня около 150 раз, произведя из разнокалиберного стрелкового оружия свыше 1300 выстрелов по армянским боевым постам", - говорится в сообщении на сайте Минобороны Нагорного Карабаха.

На сайте министерства обороны Азербайджана по состоянию на 13.10 мск 27 июля нет реакции на данное заявление. По подсчетам "Кавказского узла", в ежедневных сообщениях о нарушении режима прекращения огня армянской стороной Азербайджан с 21 по 27 июля зафиксировал в общей сложности 103 обстрела своих позиций. Только за минувшие сутки, по данным Минобороны Азербайджана, их было 18.

При этом ОБСЕ, представители которой проинспектировали ситуацию в зоне конфликта 25 июля, нарушений не зафиксировало.

Напомним, что перемирие в зоне нагорно-карабахского конфликта было объявлено в апреле 2016 года, после нескольких дней активных боевых действий с применением танков и артиллерии. Однако фактически вооруженное противостояние остановлено не было, отмечается в материале "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Более двух лет стороны конфликта выдвигали обвинения в нарушении режима прекращения огня, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", опубликованной на "Кавказском узле".

"Кавказский узел" следит за новостями о событиях в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" "Кавказского узла" также содержатся материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Педро Аграмунт призвал стороны карабахского конфликта к выполнению резолюций Совбеза ООН", "Подписание "базовых принципов" дестабилизирует ситуацию в Нагорном Карабахе, опасаются карабахские политики", "Эксперты призвали МГ ОБСЕ усилить мониторинг в зоне карабахского конфликта".

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