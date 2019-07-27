Азербайджанские солдаты. Фото пресс-службы Минобороны Азербайджана. https://mod.gov.az

27 июля 2019, 10:45

Азербайджан заявил о снайперских обстрелах с армянской стороны

Позиции азербайджанской армии на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны 19 раз за сутки, заявило сегодня Минобороны страны.

"Кавказский узел" информировал, что 26 июля Азербайджан насчитал 19 обстрелов за сутки.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 18 раз", - заявило сегодня на своем сайте Минобороны Азербайджана.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территории, контролируемой с территории Нагорного Карабаха, следует из сообщения.

Военные ведомства Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 10:45 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако это не остановило противостояния сторон, говорится в размещенном на "Кавказском узле" материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне конфликта в течение двух лет фиксировались ежедневно, следует из опубликованной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны". С 20 июня по 17 июля Минобороны Азербайджана сообщало о затишье на фронте.

Новости о ситтуации в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Эксперты призвали МГ ОБСЕ усилить мониторинг в зоне карабахского конфликта", "Взрывы произошли во время переговоров Саакяна с ОБСЕ в Степанакерте", "Минобороны Армении опровергло информацию об обстреле Нахичевани".

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