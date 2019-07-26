Солдат армии Армении. Фото: Пресс-служба МО Армении http://www.mil.am/hy/news/6108

26 июля 2019, 09:44

Азербайджан заявил об обстрелах двух сел в зоне конфликта

Позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта были обстреляны 19 раз за сутки, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан вновь начал фиксировать обстрелы в зоне конфликта с 17 июля, а до этого - после встречи представителей МИД Армении и Азербайджана 20 июня - ежедневно сообщал о затишье. 25 июля Азербайджан насчитал 16 обстрелов за сутки. 

С 25 по 26 июля подразделения Вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня 19 раз, сообщило Минобороны Азербайджана на своем сайте.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Ферехли Газахского района и в селе Мунджуглу Товузского района.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако это не остановило противостояния сторон, говорится в размещенном на "Кавказском узле" материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Карабах стал препятствием для вхождения Азербайджана в ЕАЭС, считают армянские политологи", "Армения отрицает использование ее армии и оружия во время эскалации в Нагорном Карабахе", "CDSI: с 1994 года в карабахском конфликте убиты 785 военных Азербайджана".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

26 июля 2019, 08:47

26 июля 2019, 07:52

26 июля 2019, 07:39

26 июля 2019, 07:00

  • Дагестанские Свидетели Иеговы* назвали уголовное дело преследованием за веру

    Ликвидация "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России*" не означает запрет на вероисповедание, заявили адвокаты четверых арестованных в Дагестане Свидетелей Иеговы*. Верующие указали, что их уголовное преследование связано с религиозными убеждениями. Слова президента Путина не ограничили действия силовиков, гонения на Свидетелей Иеговы* лишь усилились, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

26 июля 2019, 06:43

Темы дня

События дня

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Аналитика

Все статьи

Новости

Все новости

Справочник

Все справки

Документы

Все документы