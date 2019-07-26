Азербайджан заявил об обстрелах двух сел в зоне конфликта

26 июля 2019, 09:44

Позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта были обстреляны 19 раз за сутки, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан вновь начал фиксировать обстрелы в зоне конфликта с 17 июля, а до этого - после встречи представителей МИД Армении и Азербайджана 20 июня - ежедневно сообщал о затишье. 25 июля Азербайджан насчитал 16 обстрелов за сутки.

С 25 по 26 июля подразделения Вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня 19 раз, сообщило Минобороны Азербайджана на своем сайте.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Ферехли Газахского района и в селе Мунджуглу Товузского района.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако это не остановило противостояния сторон, говорится в размещенном на "Кавказском узле" материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".