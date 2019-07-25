На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Фото: REUTERS/Staff

25 июля 2019, 09:50

Азербайджан насчитал 16 обстрелов за сутки

Подразделения Вооруженных сил Армении 16 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 24 июля Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта, насчитав 17 нарушений режима прекращения огня. Днем ранее Минобороны Азербайджана зафиксировало 18 обстрелов своих позиций, 22 июля - 16 обстрелов, а 21 июля - 17.

С 24 по 25 июля позиции азербайджанской армии 16 раз подверглись обстрелам со стороны Армении, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.40 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

Напомним, после встречи представителей МИД Армении и Азербайджана 20 июня оборонное ведомство Азербайджана ежедневно сообщало о затишье в зоне конфликта. Однако с 17 июля, когда, по данным Азербайджана, на линии соприкосновения войск погиб солдат Джейхун Байрамов, обстрелы стали вновь фиксироваться ежедневно.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако это не остановило противостояния сторон, говорится в размещенном на "Кавказском узле" материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Карабах стал препятствием для вхождения Азербайджана в ЕАЭС, считают армянские политологи", "Армения отрицает использование ее армии и оружия во время эскалации в Нагорном Карабахе", "CDSI: с 1994 года в карабахском конфликте убиты 785 военных Азербайджана".

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