Азербайджан насчитал 16 обстрелов за сутки

25 июля 2019, 09:50

Подразделения Вооруженных сил Армении 16 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 24 июля Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта, насчитав 17 нарушений режима прекращения огня. Днем ранее Минобороны Азербайджана зафиксировало 18 обстрелов своих позиций, 22 июля - 16 обстрелов, а 21 июля - 17.

С 24 по 25 июля позиции азербайджанской армии 16 раз подверглись обстрелам со стороны Армении, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.40 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

Напомним, после встречи представителей МИД Армении и Азербайджана 20 июня оборонное ведомство Азербайджана ежедневно сообщало о затишье в зоне конфликта. Однако с 17 июля, когда, по данным Азербайджана, на линии соприкосновения войск погиб солдат Джейхун Байрамов, обстрелы стали вновь фиксироваться ежедневно.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако это не остановило противостояния сторон, говорится в размещенном на "Кавказском узле" материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".