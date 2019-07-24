Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах в приграничном районе

24 июля 2019, 09:35

Позиции азербайджанской армии были обстреляны в граничащем с Арменией районе, в том числе из крупнокалиберных пулеметов, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 23 июля Азербайджан заявил о снайперских обстрелах в зоне конфликта, насчитав 18 нарушений режима прекращения огня. Днем ранее Минобороны Азербайджана зафиксировало 16 обстрелов своих позиций, а 21 июля - 17.

После встречи представителей МИД Армении и Азербайджана 20 июня Минобороны Азербайджана ежедневно сообщало о спокойной обстановке в зоне конфликта. Однако с 17 июля, когда, по данным Азербайджана, на линии соприкосновения войск погиб солдат Джейхун Байрамов, обстрелы стали вновь фиксироваться ежедневно.

"Подразделения Вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 17 раз", - сообщило сегодня Министерство обороны Азербайджана на своем сайте.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на безымянных высотах Газахского района, который граничит с Арменией.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха к 09.30 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако это не остановило противостояния сторон, говорится в размещенном на "Кавказском узле" материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".