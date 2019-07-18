Азербайджанский военный ранен на границе с Арменией

18 июля 2019, 13:24

Вооруженные силы Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберного оружия, ранив военнослужащего Джейхуна Байрамова, сообщила сегодня Государственная пограничная служба Азербайджана.

Инцидент произошел в 00:20 по местному времени (17 июля 23.30 мск). Армянские военные обстреляли позиции пограничного боевого пункта вблизи села Шихлы-2 Газахского района. "Огонь велся со стороны села Зоракан Ноемберянского района Армении. В ходе инцидента был ранен военнослужащий Джейхун Байрамов, который нес боевое дежурство на пограничном посту погранотряда "Газах". Военнослужащему была немедленно оказана медицинская помощь, угрозы для его жизни нет", - передает сообщение Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС) корреспондент "Кавказского узла".

Начальник ГПС Эльчин Гулиев посетил место происшествия, встретился с личным составом пограничного боевого пункта и поручил усилить службу, сказано в сообщении ведомства.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о прекращении огня, говорится в материале "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Несмотря на соглашение, стороны в течение двух лет говорили о ежедневных обстрелах в зоне конфликта, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". После встречи представителей министерств иностранных дел Армении и Азербайджана, состоявшейся 20 июня, Азербайджан констатировал почти полное прекращение обстрелов, однако Минобороны Нагорного Карабаха продолжает их фиксировать.

"Кавказский узел" размещает новости о событиях в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" "Кавказского узла" также опубликованы материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".