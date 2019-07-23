На передовой позиции в Нагорном Карабахе. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

23 июля 2019, 09:04

Азербайджан заявил о снайперских обстрелах в зоне конфликта

Позиции азербайджанских войск в зоне карабахского конфликта за сутки были обстреляны 18 раз, в том числе из пулеметов и снайперских винтовок, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 22 июля Минобороны Азербайджана сообщило о 16 обстрелах своих позиций, в том числе из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок, а днем ранее, 21 июля – о 17 обстрелах.

После встречи представителей МИД Армении и Азербайджана 20 июня Минобороны Азербайджана ежедневно сообщало о спокойной обстановке в зоне конфликта. Однако с 17 июля, когда, по данным Азербайджана, на линии соприкосновения войск погиб солдат Джейхун Байрамов, обстрелы стали вновь фиксироваться ежедневно.

Режим перемирия в зоне конфликта за сутки был нарушен 18 раз, позиции азербайджанской армии, в том числе в селe Геяли, были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Обстрелы велись с позиций, расположенных как на территории Армении, так и "близ оккупированных сел", говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Военные ведомства Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако это не остановило противостояния сторон, говорится в размещенном на "Кавказском узле" материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Карабах стал препятствием для вхождения Азербайджана в ЕАЭС, считают армянские политологи", "Армения отрицает использование ее армии и оружия во время эскалации в Нагорном Карабахе", "CDSI: с 1994 года в карабахском конфликте убиты 785 военных Азербайджана".

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