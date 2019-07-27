Азербайджан осудил Армению за строительство дороги в зоне конфликта

27 июля 2019, 07:50

Планы армянских властей построить новую 150-километровую дорогу в Нагорный Карабах сводит на нет успехи, достигнутые в урегулировании конфликта, заявил МИД Азербайджана.

Азербайджанские власти призвали вмешаться в ситуацию сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ. "Несмотря на создание благоприятной почвы для урегулирования конфликта, Армения, прикрываясь режимом прекращения огня, в деструктивной форме продолжает свою незаконную деятельность, и это является очередной провокацией с целью подорвать переговорный процесс", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Утверждения армянской стороны о стремлении к мирному урегулированию конфликта являются не чем иным, как "лицемерием и обманом международного сообщества", привело 26 июля заявление министерства иностранных дел Азербайджана "Мейдан ТВ".

Международное гуманитарное право, в частности Женевская Конвенция 1949 года и Дополнительные протоколы запрещают любую незаконную деятельность на оккупированных территориях, напомнил МИД. "Пример дороги Варденис - Агдере, называемой "северным направлением", а также центральной дороги Горус - Лачын показывает, что новая дорога, которую планируется построить через Губадлинский и Джабраильский районы, послужит еще более агрессивному разграблению природных и других ресурсов оккупированных территорий", - процитировал 26 июля заявление ведомства "Sputnik Азербайджан".

Армения и Нагорный Карабах ведут переговоры о строительстве 150-километровой дороги из Капана в Гадрут, со ссылкой на секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна передали 24 июля "Новости-Армения".

Григорян выразил надежду, что к концу года будут завершены обсуждения и будет готова дорожная карта строительства, которое, в свою очередь, должно начаться в 2020 году. "Могу сказать, что в Армении нет недостатка ресурсов, а есть нехватка потенциала для реализации проектов. Например, во всех опорных пунктах до октября 2020 года будет проведено водоснабжение", - процитировало слова секретаря Совбеза издание.

Предполагается, что дорога будет построена за два-три года, со ссылкой на пресс-секретаря президента Нагорного Карабаха Давида Бабаяна передало "Радио Азатутюн".

Внешнеполитические ведомства Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 7:50 мск не прокомментировали заявление МИД Азербайджана на своих сайтах.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако это не остановило противостояния сторон, говорится в размещенном на "Кавказском узле" материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" размещает новости о событиях в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" "Кавказского узла" также опубликованы материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".