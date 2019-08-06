Ислам Гугов на заседании суда. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

06 августа 2019, 04:31

Ислам Гугов подал жалобу в Европейский суд по правам человека

В жалобе в ЕСПЧ жителя Кабардино-Балкарии Ислама Гугова, осужденного на 16 лет после добровольного возвращения из Сирии, говорится о повторном приговоре за одно и то же преступление, частой смене судей и невозможности допросить свидетелей.

Как сообщал "Кавказский узел", Северо-Кавказский окружной военный суд 15 октября 2018 года признал жителя Кабардино-Балкарии Ислама Гугова причастным к боевикам и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима. По версии обвинения, Гугов проходил обучение в Сирии в лагерях боевиков. Защита потребовала оправдать Гугова, однако 5 февраля Верховный суд отказался удовлетворить апелляцию. В тот же день адвокат Гугова заявил, что решение Верховного суда будет обжаловано, а также что с родными осужденного достигнута договоренность обратиться в Европейский суд по правам человека.

Юрист правозащитного центра "Мемориал" Марина Агальцова направила в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу от имени Ислама Гугова, пишет сегодня, 6 августа  "Коммерсант".

В жалобе, в частности, говорится, что Гугова осудили за то же преступление, по которому он уже был оправдан.

Приговор, вынесенный в октябре 2018 года, стал для Ислама Гугова уже третьим по счету. Ранее молодой человек уже дважды признавался виновным в причастности к боевикам, но затем добивался отмены приговора.

Кроме того, в жалобе говорится о частой смене судей во время второго процесса - за девять месяцев судьи сменились шесть раз, а также о невозможности допросить некоторых свидетелей. "Два свидетеля, ранее осужденные по другим преступлениям, отказались выступать в суде, в итоге адвокат не смог их допросить", - цитирует издание юриста.

Агальцова также сообщила, что положительное решение ЕСПЧ поможет вернуться в Россию другим гражданам, которые примкнули к террористам, но хотят вернуться к мирной жизни.

Напомним, что Гугов добровольно вернулся в Россию из Сирии, поверив обещаниям силовиков и представителей властей, что останется на свободе. Однако его задержали уже в аэропорту Нальчика. Заявление Гугова о явке с повинной было изъято и в деле не фигурировало. Дело Гугова стало прецедентом игнорирования силовиками гарантий добровольно вернувшимся участникам конфликта на Ближнем Востоке, считает член совета ПЦ "Мемориал" Олег Орлов.

"Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Дорога домой: на Кавказ после ИГ*", "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата" материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа. В разделе "Справочник" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) и "Имарат Кавказ" признаны террористическими организациями и запрещены в России решением суда.

Примечание:

"Жители Чечни сочли прецедентом возвращение ребенка из Сирии", "Власти Чечни объявили о возвращении из Ирака пяти дагестанских детей", "Жители Чечни и Дагестана попросили правозащитников помочь вернуть детей из Ирака".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

06 августа 2019, 07:40

06 августа 2019, 06:58

06 августа 2019, 06:33

06 августа 2019, 06:12

06 августа 2019, 05:30

  • Число российских туристов в Грузии в июле сократилось на 14%

    После запрета прямого авиасообщения между Россией и Грузией количество российских туристов в Грузии в июле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 годом сократилось на 14%. Представители гостиничного бизнеса Батуми отметили, что общее число иностранных туристов не сократилось за счет увеличения потока из других стран.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи