Ислам Гугов подал жалобу в Европейский суд по правам человека

06 августа 2019, 04:31

В жалобе в ЕСПЧ жителя Кабардино-Балкарии Ислама Гугова, осужденного на 16 лет после добровольного возвращения из Сирии, говорится о повторном приговоре за одно и то же преступление, частой смене судей и невозможности допросить свидетелей.

Как сообщал "Кавказский узел", Северо-Кавказский окружной военный суд 15 октября 2018 года признал жителя Кабардино-Балкарии Ислама Гугова причастным к боевикам и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима. По версии обвинения, Гугов проходил обучение в Сирии в лагерях боевиков. Защита потребовала оправдать Гугова, однако 5 февраля Верховный суд отказался удовлетворить апелляцию. В тот же день адвокат Гугова заявил, что решение Верховного суда будет обжаловано, а также что с родными осужденного достигнута договоренность обратиться в Европейский суд по правам человека.

Юрист правозащитного центра "Мемориал" Марина Агальцова направила в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу от имени Ислама Гугова, пишет сегодня, 6 августа "Коммерсант".

В жалобе, в частности, говорится, что Гугова осудили за то же преступление, по которому он уже был оправдан.

Приговор, вынесенный в октябре 2018 года, стал для Ислама Гугова уже третьим по счету. Ранее молодой человек уже дважды признавался виновным в причастности к боевикам, но затем добивался отмены приговора.

Кроме того, в жалобе говорится о частой смене судей во время второго процесса - за девять месяцев судьи сменились шесть раз, а также о невозможности допросить некоторых свидетелей. "Два свидетеля, ранее осужденные по другим преступлениям, отказались выступать в суде, в итоге адвокат не смог их допросить", - цитирует издание юриста.

Агальцова также сообщила, что положительное решение ЕСПЧ поможет вернуться в Россию другим гражданам, которые примкнули к террористам, но хотят вернуться к мирной жизни.

Напомним, что Гугов добровольно вернулся в Россию из Сирии, поверив обещаниям силовиков и представителей властей, что останется на свободе. Однако его задержали уже в аэропорту Нальчика. Заявление Гугова о явке с повинной было изъято и в деле не фигурировало. Дело Гугова стало прецедентом игнорирования силовиками гарантий добровольно вернувшимся участникам конфликта на Ближнем Востоке, считает член совета ПЦ "Мемориал" Олег Орлов.

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