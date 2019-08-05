Ингушетия и Кабардино-Балкария отличились в статистике дел о нарушениях на митингах

05 августа 2019, 22:54

Кабардино-Балкария в 2018 году стала лидером среди регионов России по числу административных дел против участников акций протеста в расчете на 100 тысяч жителей. Ингушетия по этому показателю заняла третье место в стране.

Статья 20.2 КоАП (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) служит основным инструментом преследования оппозиционеров за проведение акций протеста.

За последние несколько лет наказание для организаторов и участников протестных акций существенно ужесточили: минимальный штраф вырос с 1 до 10 тысяч рублей, наказание в виде административного ареста распространили на все части статьи, а в 2012 году добавилось наказание в виде обязательных работ. С 2014 года введено суровое наказание за "повторное" нарушение правил проведения митинга: штраф от 150 до 300 тысяч рублей, от 15 до 30 суток ареста или до 200 часов обязательных работ, отмечает проект "ОВД-Инфо".

В базе данных проекта собрана информация о практике применения статьи 20.2 КоАП в регионах России с 2004 по конец 2018 года. Кабардино-Балкария в 2018 году стала лидером по относительному количеству административных дел, связанных с акциями протеста: на 100 тысяч жителей республики приходится 17,21 дела.

Всего в 2018 году суды в республике рассмотрели 149 дел по статье 20.2 КоАП - это 3% от всех дел по России и на 3% больше, чем в 2017 году. На 2018 год пришлось максимальное количество таких дел с 2004 года, минимум был зафиксирован в 2014 году - тогда было возбуждено всего одно дело. В 90% случаев суды выносили сразу обвинительные постановления (в среднем по России этот показатель составляет 76%), 2% дел было возвращено в полицию, но впоследствии и по ним суды вынесли обвинительные решения. 8% дел были прекращены. В 30% случаев наказанием был штраф (в среднем 6900 рублей), в 63% случаев - арест, в 7% - обязательные работы.

18 сентября 2018 года жители балкарского селения Кенделен не пропустили через село участников шествия в память о 310-летии Канжальской битвы, после чего произошли стычки. 19 сентября столкновения между активистами и силовиками произошли в селении Заюково и на посту ДПС в Баксане. По данным активистов, 120 задержанных были доставлены в изоляторы в Нальчике, Баксане и Прохладном. К 28 сентября все задержанные были освобождены. Причиной конфликта в селе Кенделен стало давнее несогласие кабардинцев и балкарцев в оценке исторической значимости Канжальской битвы, говорится в видеосюжете "Кавказского узла" "Битва за Кенделен: балкарцы не пропустили кабардинцев".

В Ингушетии в 2018 году на 100 тысяч жителей пришлось 12,5 дела, связанных с акциями протеста, по этому показателю республика находится на третьем месте среди всех российских регионов, уступая только Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербургу. "Было рассмотрено 61 дело по статье 20.2 КоАП - это 1% от всех дел по России и на 1% больше, чем за предыдущий год", - говорится в материалах "ОВД-Инфо".

В 77% случаев было вынесено обвинительное постановление (при 76% по всей России), 7% дел было возвращено в полицию, прекращено - 16% дел. По 5% дел, возвращенных в полицию, впоследствии вынесли обвинительные постановления, в 2% случаев дела прекратили. Наказанием в 96% случаев стал штраф (в среднем 10333 рубля), в 4% случаев - арест.

С 4 по 17 октября 2018 года в Магасе проходила круглосуточная акция протеста против изменения границы с Чечней. В первые дни акции были не согласованы с властями - правительство Ингушетии лишь 6 октября объявило, что митинг будет считаться санкционированным с 8 по 17 октября. "Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

По абсолютному числу административных дел против участников акций протеста на юге России лидирует Краснодар - там в 2018 году было рассмотрено 200 дел по статье 20.2 КоАП или 4% от всех таких дел в стране.

В 66% случаев было вынесено обвинительное постановление, 4% дел вернули в полицию, 19% передали по подведомственности или подсудности, а 12% прекратили. По итогам в 85% случаев дело закончилось обвинительным постановлением, а в 15% случаев было прекращено. Наказанием в 80% случаев был штраф (в среднем 8849 рублей), в 17% - арест, в 2% - обязательные работы.

Новости о случаях преследования активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Преследование активистов".