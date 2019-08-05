05 августа 2019, 17:37

Чемпионка из Кабардино-Балкарии погибла при спасении человека в шторм

Уроженка Кабардино-Балкарии Фатима Жагупова погибла в Крыму после подготовки к чемпионату мира, спасая на море спортсменку Элину Гисмееву. Девушки были первыми номерами женской сборной России по кикбоксингу.

Скриншот сообщения Федерации кикбоксинга России, https://www.facebook.com/groups/522419811104320/?bookmark_t=groupДействующая чемпионка мира по кикбоксингу и вице-чемпионка мира погибли вечером 4 августа, но из-за сложных погодных условий их тела извлекли из воды только сегодня, сообщило следствие.

"В связи с тем, что территория яхт-клуба не предназначена для санкционированного купания, следователями в рамках проверки будет дана оценка сотрудникам яхт-клуба, ответственным за вопросы безопасности на вверенной территории", - говорится в сообщении на сайте управления российского Следкома по Севастополю.

Спортсменки решили искупаться во время четырехбалльного шторма, рассказал сотрудник яхт-клуба. "Одна нырнула и не смогла вылезти, тогда вторая побежала к ней на помощь. В результате обеих накрыло волной, и больше живыми их никто не видел. Видимо, переоценили свои силы", - процитировал его сегодня "Московский комсомолец".

Сборы перед чемпионатом мира, в которых участвовали Фатима Жагупова и Элина Гисмеева, завершились накануне трагедии, 3 августа, сообщила сегодня Федерация кикбоксинга России.

Фатима Жагупова в школьные годы занималась карате, а кикбоксингом увлеклась только будучи студенткой последнего курса Кабардино-Балкарского государственного университета. В 2012 году она стала мастером спорта по кикбоксингу, в 2013-м - мастером спорта по тайскому боксу. Она неоднократная чемпионка России по кикбоксингу (2011-2014 годы), обладательница кубка мира по кикбоксингу (2011-2012 годы), призер чемпионата мира по кикбоксингу (2011-2013 годы), чемпионка Европы по кикбоксингу (2012 год), информировало сегодня РИА "Кабардино-Балкария".

Ранее "Кавказский узел" писал об открытом турнире чемпионата и первенства Москвы по кикбоксингу в разделе К-1, который проходил 1-4 февраля 2016 года. Спортсмены из Кабардино-Балкарии завоевали там семь медалей, в том числе пять золотых. 

Примечание:

"Спортсмены с Северного Кавказа получили 10 золотых медалей на соревнованиях по дзюдо в Нальчике", "Шесть золотых медалей получили спортсмены из Дагестана и КБР на турнире по борьбе в Каспийске", "Сборная России по тхэквондо начала в Кабардино-Балкарии подготовку к чемпионату мира".

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