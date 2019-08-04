Пикетчики потребовали сохранить парки в Волгограде

04 августа 2019, 14:32

Два активиста провели сегодня пикет против застройки парков в Тракторозаводском районе Волгограда. Прохожие поддержали их требования, а в мэрии заверили, что планируется не застройка парков, а их благоустройство.

Разрешенный властями пикет прошел сегодня напротив администрации Тракторозаводского района Волгограда. Два активиста вышли на акцию с плакатами: "За благоустройство. Комсомольский парк, парк ВГТЗ, набережная на Нижнем. Против застройки" и "Игорь Александрович (Игорь Романов – глава администрации Тракторозаводского района. – Прим. "Кавказского узла"), избегая взаимодействия с районным отделением, вы подтверждаете личную заинтересованность", передал корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

"Мы против застройки парков. Сейчас в городе практически не осталось зеленых зон. Эти три зоны - это историческая часть района, например, деревья в парке на Нижнем (в поселке Нижний Тракторный. – Прим. "Кавказского узла"), парке ВГТЗ были высажены еще до войны и сразу после войны. Комсомольский парк был открыт после войны как дань уважения комсомольцам, которые строили тракторный завод. Эти парки взаимосвязаны с историей района, и нельзя это взять и перечеркнуть. Лично для меня это как вычеркнуть часть прошлого моей семьи. На Нижнем здание бывшего ДК Тракторного завода, мы хотим, чтобы там у Волги был парк, но эту зону собираются отдать под застройку. В Комсомольском парке будет кафе, это неуместно. Можно представить, какой там будет контингент. Ведь речь идет не о детском кафе", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" активист Евгений Романов.

Пикет посвящен также проблеме взаимодействия администрации с районным отделением Ленинского коммунистического союза молодежи (ЛКСМ), пояснил корреспонденту "Кавказского узла" первый секретарь тракторозаводского райкома ЛКСМ Юрий Буланов. "Районные отделения уже полгода пытаются выйти на связь по вопросу предотвращения застроек парков, но глава района не ответил на мое приглашение на пикетирование, чтобы выслушать мнение жителей, и сам не предложил время для встречи. Пока нам удалось согласовать пикет только на два человека", - сказал он.

Горожане поддержали пикетчиков

Требования активистов нашли поддержку у горожан. "Пикетирующих поддерживаю, застройка парков недопустима в городе, тем более город загазованный. Не имеет значения, какие здания и какого назначения в них будут строить, потому что парк – это "легкие" города", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" наблюдавший за пикетом представитель комсомола Олег Кравченко.

Парки – это "вообще больная тема для Волгограда", подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" пенсионерка Валентина Тимофеевна. "Поэтому не могу с ребятами не согласиться. Жители уже не знают, кого умолять, чтобы прекращали развивать бизнес в зонах отдыха и просто сажали деревья и ухаживали за ними".

В августе 2018 года член инициативной группы жителей Ворошиловского района Волгограда Александр Князев провел пикет, потребовав от местных властей отказаться от планов вырубить деревья в парках "Сказка" и у памятника "Гаситель".

"Я бы хотела, чтобы обратили внимание на пешеходную зону улицы Дзержинского. Это практически единственное место отдыха в старой части района. Она давно нуждается в реконструкции. Во времена моего детства это была улица-красавица, место для прогулок и встреч. Сейчас ни цветов, ни газона, ни полива. То же касается и других парков, не надо нам ни кафе, ни магазинов, хватит уже, людям нужны ухоженные зеленые зоны", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Тракторозаводского района Ольга Афанасьева.

Полицейские не проявили интереса к пикетчикам, из здания администрации к ним также никто не вышел.

Власти рассказали о планах благоустройства парков

Застройка этих парков не планируется, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница пресс-службы администрации Волгограда.

"Сотрудниками районной коммунальной службы осуществляется текущее содержание парка Комсомольский и парка в Нижнем поселке. Так, например, в этом году в парке Комсомольский высадили порядка 100 саженцев дуба. Парк ВГТЗ площадью порядка пяти гектаров на протяжении нескольких десятилетий не получал должного ухода, из-за чего сегодня находится в неудовлетворительном состоянии. В связи с этим по запросам жителей районная администрация готовит документацию для включения данной территории в проект "Формирование комфортной городской среды" для осуществления комплексного благоустройства", - сказала представитель мэрии.

По ее словам, на этой территории планируется возродить "зеленую зону". "Установить малые архитектурные формы и освещение, проложить поливочный водопровод и высадить растения. Для удобства горожан на территории кольца скоростного трамвая и прилегающей к нему территории запланировано обустройство современного транспортно-пересадочного узла с оборудованием крытых пешеходных зон и остановок. Реализация данного проекта предусмотрена генеральным планом Волгограда. Также на территории парка выделен участок под строительство часовни. При этом площадь часовни составляет 20 на 10 квадратных метров при общей площади парка пять гектаров", - сообщила сотрудница мэрии.

Вопросы благоустройства этих территорий уже обсуждались с представителями ЛКСМ, последняя из этих встреч, организованных по инициативе главы Тракторозаводского района, состоялась в мае 2019 года, подчеркнула она.

"Системное благоустройство общественных пространств в Тракторозаводском районе ведется на протяжении последних нескольких лет. В 2016-2017 годах в парке Памяти специалисты проложили поливочный водопровод, систему электроснабжения, наружного освещения и видеокамеры, оформили тротуарной плиткой пешеходные дорожки, установили садово-парковое оборудование и ограждение. Обновлена была и зеленая зона – тут уложили газон, высадили деревья, кустарники и розы", - рассказала сотрудница мэрии.

По ее словам, "новый облик" получил и Парк аттракционов. "В северной части зеленой территории рабочие заменили тротуарное покрытие, смонтировали поливочный водопровод, установили фонари и садово-парковую мебель. Особое внимание специалисты уделили озеленению – за последние три года в парке высажено порядка 300 деревьев. В этом году продолжается благоустройство Парка аттракционов. Подрядная компания взамен старой сцены, где проходят главные районные мероприятия и праздники, возводит летнюю эстраду с освещением. Вдоль пешеходной территории также установят новые фонари", - рассказала представитель властей.

Проект реконструкции также предусматривает замену старого асфальта на новую тротуарную плитку на площади около 6000 квадратных метров, уточнила сотрудница мэрии. "Работы будут завершены уже в текущем году. В настоящее время разрабатывается проект по обновлению еще одного общественного пространства - улицы Дзержинского. Здесь запланированы работы по замене покрытия, устройству поливочного водопровода, фонтана, скейт-парка, освещения, установке малых архитектурных форм, озеленению. В 2020-2021 годах будут проводиться строительно-монтажные работы", - рассказала она.