Жители Волгограда выступили против застройки территории университета

14 июня 2019, 01:44

Строительство детской больницы возле Волгоградского государственного университета нарушит архитектурный облик города и повредит природному заповеднику «Григорова балка», заявили участники пикетов в Волгограде.

Волгоградские активисты провели 13 июня три одиночных пикета против планов строительства областной детской больницы на территории, прилегающей к Волгоградскому государственному университету (ВолГУ). Больницу нужно построить в экологически чистом месте, а возле университета следует посадить парк, заявили пикетчики.

Участники пикетов поддержали требования Ассоциации выпускников ВолГУ, которые в апреле 2019 года призвали не застраивать территорию возле университета, а создать там современный парк или дендрарий. Выпускница ВолГУ, менеджер Анастасия Осадченко стояла на аллее, ведущей к университету, с плакатом: «Власть, услышь нас! Здесь должен быть парк».

«Я решила поддержать Ассоциацию выпускников ВолГУ, так как сама являюсь выпускницей этого университета. Мой папа и мой муж – выпускники ВолГУ, свекровь преподает в этом вузе. Мне небезразлично то, как будет выглядеть наша альма-матер и территория рядом с ней», - сказала Анастасия корреспонденту "Кавказского узла".

Пикетчица подчеркнула, что Ассоциация выпускников ВолГУ не выступает против строительства детской областной больницы.«Мы предлагаем построить детскую больницу в другом, экологически чистом месте. В городе много пустырей, где было бы удобно построить больницу. Рядом с университетом проходит Вторая Продольная магистраль, в часы пик она перегружена, здесь бывают пробки, выхлопные газы будут вредны детям. В таком месте нужно закладывать парк, а лучше всего - новый дендрарий, вместо того, который раньше располагался на другой стороне магистрали и был уничтожен при строительстве торговых центров», - объяснила Анастасия Осадченко.

Студент Волжского филиала Института архитектуры и строительства Исмаил Цокаев стоял у здания администрации Волгограда с плакатом: «Власть, услышь нас! Прекратите вырубать деревья». Позже его сменил активист Сергей Плаксенко - он встал с этим же плакатом у здания городской думы.

«Мы выступаем против вырубки деревьев в Волгограде. В последнее время было много случаев, когда по непонятным причинам в областном центре вырубали здоровые деревья. Когда узнали о том, что вместо парка власти собираются строить у университета сначала многоквартирные дома, а теперь детскую больницу, решили выступить на стороне Ассоциации выпускников ВолГУ», - сказал Исмаил Цокаев корреспонденту "Кавказского узла".

Сергей Плаксенко, который недавно отслужил в армии в Сочи, привел в пример сочинский дендрарий. «Почему в Волгограде нет такого дендрария? Почему власти города сокращают площади зеленых насаждений, застраивая их домами? Разве мало для этого свободных участков? В Волгограде «зеленый пояс» постепенно исчезает. Если бы у университета заложили дендрарий – это было бы полезно с экологической точки зрения, а студенты-биологи могли бы там практиковаться. И научный центр агроэкологии РАН находится буквально в километре от этого места», - сказал Плаксенко.

Ни полицейские, ни чиновники, не подошли к активистам во время пикетов. Прохожие поддержали призывы пикетчиков.

«Власти заявляют, что облагораживают городское пространство, а мы видим, как взрослые здоровые деревья вырубают, а новые саженцы не живут и года – высыхают. Что это? Озеленение такое? И у ВолГУ нужен парк – очень правильная идея», - сказала пенсионерка Алевтина Сергеева корреспонденту "Кавказского узла".

«У ВолГУ красивая алея, почему бы, действительно, не расширить ее в парк. Отличная мысль. А детскую больницу хорошо бы в Ворошиловском районе сделать - там есть пустырь на берегу Волги, отличный вид, и от предприятий и дорог далеко. Там лучшее для нее место», - сказала жительница Центрального района, молодая мама Елена Быкова.

«Власти не подумали, когда предложили больницу построить у универа. Можно за универом ее построить, там, где кардиоцентр и перинатальный центр. С архитектурной точки зрения будет некрасиво и нелогично выглядеть, если этот комплекс будет стоять перед универом», - сказал студент педагогического университета Алексей.

Волгограду «необходимы зеленые зоны», уверен профессор кафедры философии ВолГУ Андрей Макаров.

«Здесь [у ВолГУ] географический центр города, где уже проделана большая работа. Есть территория для парка, есть условия для его создания. К сожалению, последнее время резко сокращаются зеленые зоны, хаотически застраивается город. Зачем нужно ставить детскую больницу у дороги, где выхлопные газы, перекрывать вид на университет? Почему больницу не поставить там, где действительно сформировался медицинский кластер [у перинатального и кардиоцентров], то есть за территорией ВолГУ?», - заявил Андрей Макаров.

Земельный участок, на котором планируется строительство больницы - часть территории ВолГУ, обратил внимание предприниматель, член Ассоциации выпускников ВолГУ Владимир Гищенко. «Ни в одном регионе страны нет больниц, расположенных внутри территории учебного заведения, кроме медицинских вузов», - отметил он.

Строительство больницы на этом участке нарушит архитектурный облик города, так как «перед входом в ВолГУ вдоль главной аллеи подъема от общежития к учебному заведению будет размещена детская больница с обязательным ограждением», считает он.

«Эта территория [у ВолГУ] представляет природоохранную ценность, граничит с охраняемым природным объектом «Григорова балка». Здесь в естественных условиях произрастают растения, занесенные в Красную книгу России, расположена балка с реликтовыми столетними дубами, которые можно отнести к категории ботанических памятников природы. Предполагаемая территория строительства как раз относится к особо охраняемым природным зонам, освоение которых не должно приводить к уничтожению краснокнижных растений. Я полностью «за» новую детскую больницу – в другом, подходящем для нее месте. Как вариант, в комплексе с больницей №17, кардиоцентром и перинатальным центром», - пояснил Владимир Гищенко корреспонденту "Кавказского узла".

Волгоград – «один из самых неплотно застроенных городов России», отметил эксперт-урбанист, предприниматель Дмитрий Любитенко. «В нашем городе несложно найти площадку для нового объекта, но искусственно создается некое противопоставление: якобы одни граждане хотят парк, другие на этом месте хотят больницу. Одна задача не противоречит другой, нужно лишь найти другое место для больницы», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По данным Любитенко, территория у ВолГУ изначально была предназначена для развития университета: предполагалось, что в Волгограде будет создан современный кампус по образцу кампуса МГУ на Воробьевых горах. «И место было выбрано соответствующее – возвышенность и рядом находился большой дендропарк. Этот дендрарий уничтожили, застроили торговыми центрами. Теперь застройка посягает на территорию для развития ВолГУ. Это недопустимо», - сказал Любитенко.

Департамент по архитектуре и градостроительству администрации Волгограда отказывается принимать заявления от жителей, «которые хотят высказать свои соображения о строительстве детской областной больницы», сообщил юрист Игорь Антропов корреспонденту "Кавказского узла".

По словам юриста, уже собрано более 400 письменных возражений волгоградцев против застройки территории университета, и большая их часть подана членами Ассоциации выпускников ВолГУ. «Это беспрецедентная акция, когда люди высказались против больницы перед университетом. Они не противники больницы, заявители отдают себе отчет о социальной значимости столь важного объекта. Но они считают неразумным возведение больницы перед фасадом немедицинского университета - такое ни в одной стране мира вы не увидите», - сказал Игорь Антропов.