Депутат Фикрет Раджабов повторно арестован в Махачкале

03 августа 2019, 19:06

Советский суд Махачкалы вынес решение о двухмесячном аресте депутата Народного Собрания Дагестана Фикрета Раджабова по подозрению в мошенничестве.

Как писал "Кавказский узел", Фикрет Раджабов находился под арестом с 24 мая по делу об аферах с земельными участками. В июле за него поручились депутаты парламента Дагестана, но Советский райсуд Махачкалы отказался выпустить Раджабова из СИЗО и продлил срок ареста до середины ноября. 1 августа Верховный суд Дагестана постановил освободить его из-под стражи. Но сразу после выхода из СИЗО депутат был задержан по новому делу о мошенничестве.

Раджабова во второй раз задержали "по более мелкой статье, чем у него была" - по части 4 статьи 159 УК России ("Мошенничество, организованное группой в особо крупном размере"), сообщил его адвокат Калаев, отметив, что "новая статья связана с тем же старым делом по поводу незаконного выделения земель".

О том, что сегодня Советский райсуд Махачкалы вынес решение поместить Фикрета Раджабова под стражу на два месяца, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат депутата Султан Калаев.

По его словам, новое обвинение Раджабову еще не предъявлено, он пока находится в статусе подозреваемого. "Ничего нового следователь в суде не сказал. В ходатайстве основанием для возбуждения уголовного дела указаны те же самые обстоятельства, которые ранее послужили основанием для возбуждения уголовного дела и обвинения по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем – прим. "Кавказского узла"). Сейчас он представил тот же рапорт и те же основания", - заявил Султан Калаев.

Он считает необоснованным возбуждение уголовного дела в отношении депутата. "Эпизод, по которому вновь возбудили дело против Раджабова, ранее ему уже инкриминировался", - отметил адвокат, добавив, что в данном случае может идти речь о "подтасовке фактов". По словам Калаева, следователь при заявлении ходатайства об аресте Раджабова использовал "те же самые дежурные доводы о том, что, оставаясь на свободе, депутат может скрыться, оказать давление на других участников дела, помешать следствию".

Фикрет Раджабов свою вину не признает, он и его защита ходатайствовали перед судом об избрании меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, но судья удовлетворил ходатайство следователя. "Жаль, что суд согласился со всем этим. Это очень формальный метод, чтобы держать человека под стражей и таким образом оказывать на него давление, и в этом суд способствует следствию", - считает Калаев.

Он намерен обжаловать решение Советского суда об аресте депутата.

Ранее сообщалось, что по одному делу с Раджабовым проходят также 13 должностных лиц администрации Махачкалы, управлений Росреестра, Роскадастра. Следствие считает, что чиновники в Дагестане, создав преступное сообщество, оформили на себя более тысячи земельных участков между Махачкалой и Каспийском. Ущерб по делу оценен на сумму более чем 370 миллионов рублей.