01 августа 2019, 19:37

Депутат парламента Дагестана отпущен из-под ареста

Верховный суд Дагестана постановил освободить из-под стражи депутата Фикрета Раджабова, заподозренного в аферах с земельными участками.

Как писал "Кавказский узел", депутат парламента Дагестана Фикрет Раджабов находился под арестом с 24 мая. В июле за него поручились депутаты парламента Дагестана, но Советский райсуд Махачкалы отказался выпустить Раджабова из СИЗО и продлил срок его ареста до середины ноября.

По одному делу с Раджабовым проходят также 13 должностных лиц администрации Махачкалы, управлений Росреестра, Роскадастра, информировала 25 июля прокуратура. Следствие считает, что чиновники в Дагестане, создав преступное сообщество, оформили на себя более тысячи земельных участков между Махачкалой и Каспийском. Ущерб по делу оценен на сумму более чем 370 миллионов рублей.

Верховный суд Дагестана удовлетворил сегодня апелляцию защиты Раджабова, просившую отменить решение о продлении ему ареста. Судья назначил меру пресечения, связанную с запретом определенных действий.

"Запрет на определенные действия – это новая мера пресечения, которая введена в 2018 году. Это значит, что запрещено осуществлять конкретные действия: например, контактировать с участниками дела, свидетелями, документы перемещать. Эта мера даже мягче, чем домашний арест, она не препятствует работе человека", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Раджабова Султан Калаев. Он не уточнил, какие именно действия запрещены Раджабову.

По словам адвоката, Раджабов принимал участие в заседании посредством видео-конференц-связи. "Решение суда вступает в силу немедленно, и сейчас мы едем в СИЗО за Фикретом Раджабовым", - сообщил адвокат в 18.20 мск.

В Дагестане проходят аресты чиновников и кадровые чистки, "Кавказский узел" следит за новостями об этом на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане". 

Примечание:

"Мэрия Махачкалы потребовала от застройщиков вернуть земельные участки", "Прокуратура Махачкалы призвала мэрию ликвидировать стихийные свалки", "16 строительных объектов пойдут под снос в Дагестане".

Автор: Патимат Махмудова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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