Суд в Махачкале оставил депутата Раджабова под арестом

18 июля 2019, 21:40

За Фикрета Раджабова, арестованного по делу о преступном сообществе и аферах с земельными участками, поручились депутаты парламента Дагестана. Суд отказался выпустить депутата из СИЗО и продлил срок его ареста до середины ноября.

Как писал "Кавказский узел", 24 мая Советский райсуд Махачкалы арестовал на два месяца депутата парламента Дагестана Фикрета Раджабова, задержанного по делу о преступном сообществе и аферах с земельными участками. По информации источников, у Раджабова и бывших сотрудников мэрии Махачкалы прошли обыски. По версии следствия, подозреваемые оформили на себя более тысячи земельных участков между Махачкалой и Каспийском.

Следком также 22 мая объявил, что в создании преступного сообщества для махинаций с землей заподозрены бывший вице-мэр Махачкалы Герман Рагимханов, руководитель дагестанского управления Росреестра Сафиюла Магомедов, его подчиненные Заур Кичиев, Тимур Аюбов, Ренат Шихвеледов, Адиль Клычев, инженер республиканской службы Кадастровой палаты России Абдула Умаханов и Ислам Исмаилов. Следствие оценило ущерб по делу в более чем 370 миллионов рублей.

Советский суд Махачкалы рассмотрел сегодня ходатайство следствия о продлении срока ареста Раджабову. Следствие настаивало, что депутата необходимо оставить под арестом, рассказал адвокат Раджабова Султан Калаев корреспонденту "Кавказского узла".

«Следователь приводи те же доводы, что и прошлый раз: якобы Раджабов, оставаясь на свободе, может скрыться, оказать давление на других участников процесса, продолжить заниматься преступной деятельностью. Ни одного подтверждения этим доводам он не привел. Следователь просил суд продлить арест до конца следствия, на три месяца и 24 дня - они заявляют что много материалов, что не успевают проводить следственные мероприятия, хотя за два месяца они ни одного следственного мероприятие не провели», - заявил Калаев .

Защита просила суд отпустить Раджабова под подписку о невыезде. Это ходатайство поддержали и депутаты Народного собрания Дагестана.

«Сегодня в суд пришли коллеги Фикрета Раджабова, депутаты. Они поручились за него и просили суд отпустить его под подписку о невыезде. Депутаты заявили, что Раджабов занимается важной государственной деятельностью, что он честный и порядочный человек», - рассказал защитник Раджабова.

Судья удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста Фикрета Раджабова до 15 ноября. Защита намерена обжаловать это решение.