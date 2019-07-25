14 дагестанских чиновников арестованы по делам о мошенничестве с землей

25 июля 2019, 14:56

В Дагестане по делам о махинациях с землей в Махачкале арестованы сотрудники городской мэрии, региональных управлений Росреестра и Роскадастра, несколько человек находятся в розыск, сообщил сегодня прокурор. На недвижимость стоимостью около 20 миллиардов рублей наложен арест, заявил глава надзорного ведомства.

Как писал "Кавказский узел", следствие считает, что чиновники в Дагестане, создав преступное сообщество, оформили на себя более тысячи земельных участков между Махачкалой и Каспийском. Ущерб по делу оценен на сумму более чем 370 миллионов рублей.

По данному делу проходят и. о. руководителя дагестанского управления Росреестра Шамиль Гаджиев, несколько его подчиненных и его предшественник ведомства - Сафиюл Магомедов, бывший вице-мэр Махачкалы Герман Рагимханов, депутат парламента Дагестана Фикрет Раджабов, сотрудники республиканской службы Кадастровой палаты России, сообщает следствие. 19 июля суд продлил на четыре месяца арест одного из подозреваемых - Гаджиева.

Проверки прокуратуры выявили многочисленные случаи незаконного отчуждения земель в Махачкале, в результате чего «расследуется 25 уголовных дел о преступлениях, связанных с хищением муниципальной собственности», заявил сегодня прокурор Дагестана Денис Попов на заседании коллегии прокуратуры региона по итогам работы в первом полугодии

«По этим делам уже установлены и арестованы 14 участников преступного сообщества из числа должностных лиц администрации Махачкалы, управлений Росреестра, Роскадастра", - цитирует Попова ТАСС.

По словам главы надзорного ведомства республики, несколько подозреваемых по данным делам объявлены в розыск «В ходе следствия наложен арест на 329 объектов недвижимостина сумму около 20 миллиардов рублей», - приводит слова Попова издание «Pasmi.ru».

На сайте прокуратуры Дагестана на 14.30 мск сегодня нет официального подтверждения о аресте 14 дагестанских чиновников.

Напомним, сам Шамиль Гаджиев на заседании суда 27 мая свою вину не признал. Он объяснил свое уголовное преследование оговором, заявив, что не оказывал давления на подчиненных. По словам прокурора, причастность Гаджиева к преступлению подтверждена показаниями засекреченного свидетеля. 18 июля Советский райсуд Махачкалы продлил до середины ноября арест задержанного по тому же делу депутату парламента Дагестана Фикрету Раджабову. Такое решение суд принял, несмотря на поручительство коллег Раджабова.

В Дагестане проходят аресты чиновников и кадровые чистки, "Кавказский узел" следит за новостями об этом на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".