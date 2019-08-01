Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах в двух районах

01 августа 2019, 09:34

Позиции азербайджанской армии в двух приграничных районах подверглись обстрелам 17 раз за минувшие сутки, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 31 июля утром Азербайджан заявил об обстрелах четырех сел, а позднее - о ранении своего военного в результате нарушения режима прекращения огня со стороны Армении. Минобороны Армении ранее сообщило о гибели военного Армана Булгадаряна и ранении контрактника Владимира Осипяна от выстрелов с азербайджанской стороны 28 июля.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 17 раз", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.

По данным ведомства, обстрелу подверглись позиции азербайджанской армии в селe Джафарли Газахского района и на безымянных высотах Гедабекского района.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.50 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

Перемирие в зоне карабахского конфликта было объявлено после военных действий в апреле 2016 года, однако оно не остановило противостояния сторон, говорится в материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". Обстрелы в зоне конфликта в течение двух лет ведутся каждый день, следует из опубликованной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны". С 20 июня по 17 июля Минобороны Азербайджана констатировало затишье на фронте.

Новости о том, что происходит в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война".