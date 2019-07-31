Дуло автомата. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

31 июля 2019, 21:18

Азербайджанские пограничники сообщили о ранении военного

Вооруженные силы Армении обстреляли азербайджанские позиции, ранив военнослужащего, сообщила Государственная пограничная служба Азербайджана.

Инцидент произошел в 16.40 по местному времени (15.40 мск) сегодня. Армянские военные обстреляли позиции пограничного боевого пункта "Газах", азербайджанская сторона открыла ответный огонь, передает сообщение Государственной пограничной службы Азербайджана корреспондент "Кавказского узла".

В ходе перестрелки был ранен военнослужащий Государственной пограничной службы, ему была оказана медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает, говорится в сообщении ведомства.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, говорится в материале "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне конфликта в течение двух лет ведутся каждый день, следует из опубликованной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны". С 20 июня по 17 июля Минобороны Азербайджана констатировало затишье на фронте.

"Кавказский узел" также писал, что 18 июля во время обстрела со стороны Армении был ранен военнослужащий Джейхун Байрамов.

"Кавказский узел" собрал новости о событиях в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" "Кавказского узла" также опубликованы материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Посол Грузии вызван в МИД Азербайджана из-за обострения конфликта на границе", "Прокуратура Армении сообщила о гибели 29 солдат за полгода".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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