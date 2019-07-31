Азербайджанские пограничники сообщили о ранении военного

31 июля 2019, 21:18

Вооруженные силы Армении обстреляли азербайджанские позиции, ранив военнослужащего, сообщила Государственная пограничная служба Азербайджана.

Инцидент произошел в 16.40 по местному времени (15.40 мск) сегодня. Армянские военные обстреляли позиции пограничного боевого пункта "Газах", азербайджанская сторона открыла ответный огонь, передает сообщение Государственной пограничной службы Азербайджана корреспондент "Кавказского узла".

В ходе перестрелки был ранен военнослужащий Государственной пограничной службы, ему была оказана медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает, говорится в сообщении ведомства.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, говорится в материале "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне конфликта в течение двух лет ведутся каждый день, следует из опубликованной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны". С 20 июня по 17 июля Минобороны Азербайджана констатировало затишье на фронте.

"Кавказский узел" также писал, что 18 июля во время обстрела со стороны Армении был ранен военнослужащий Джейхун Байрамов.