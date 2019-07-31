Порт Астрахани. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла"

31 июля 2019, 17:18

Восемь иранских моряков остаются в астраханской больнице

Двое из десяти госпитализированных в Астрахани моряков иранского сухогруза выписаны, состояние большинства остающихся в больнице значительно улучшилось.

"Кавказский узел" сообщал, что вечером 29 июля десять моряков с иранского сухогруза "Тина" были госпитализированы из порта Астрахани в больницу с жалобами на недомогание. У восьми госпитализированных врачи заподозрили кишечную инфекцию, у двоих - острую респираторную вирусную инфекцию.

На сегодняшний день в больнице остаются восемь моряков, сообщил представитель генконсульства Ирана. "Двое уже отпущены, у них была несерьезная ситуация. Сейчас в больнице восемь иранских моряков, из них у семи состояние значительно улучшилось, их планируют выписать завтра. Один ждет результатов анализов, после их получения будет понятно, выпишут его или нет", - процитировал представителя генконсульства ТАСС.

При этом морякам до сих пор не поставили окончательный диагноз, отметили в больнице. "Анализы, которые были получены - не могу сказать, на какие вирусы они сдавали, - ничего не подтвердили. Следующие пока не готовы, мы ждем результаты от лаборатории", - привело сегодня слова представителя больницы РИА "Новости". Он подтвердил, что состояние моряков улучшилось.
Примечание:

"В Астраханской области число заболевших кишечной инфекцией детей достигло 35", "В Астраханской области расследуется массовое отравление детей".

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