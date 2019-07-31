Восемь иранских моряков остаются в астраханской больнице

31 июля 2019, 17:18

Двое из десяти госпитализированных в Астрахани моряков иранского сухогруза выписаны, состояние большинства остающихся в больнице значительно улучшилось.

"Кавказский узел" сообщал, что вечером 29 июля десять моряков с иранского сухогруза "Тина" были госпитализированы из порта Астрахани в больницу с жалобами на недомогание. У восьми госпитализированных врачи заподозрили кишечную инфекцию, у двоих - острую респираторную вирусную инфекцию.

На сегодняшний день в больнице остаются восемь моряков, сообщил представитель генконсульства Ирана. "Двое уже отпущены, у них была несерьезная ситуация. Сейчас в больнице восемь иранских моряков, из них у семи состояние значительно улучшилось, их планируют выписать завтра. Один ждет результатов анализов, после их получения будет понятно, выпишут его или нет", - процитировал представителя генконсульства ТАСС.