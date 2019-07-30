10 иранских моряков госпитализированы в Астрахани

30 июля 2019, 10:33

Врачи скорой помощи доставили членов экипажа иранского судна из порта Астрахани в больницу с жалобами на недомогание, сообщил сегодня Минздрав.

Десять моряков с иранского сухогруза "Тина" были госпитализированы вечером 29 июля.

Врачи подозревают, что причиной плохого самочувствия членов экипажа стала инфекция, сообщил сегодня со ссылкой на Минздрав Астраханской области "Интерфакс-Юг". По данным ведомства, состояние пациентов - легкой и средней степени тяжести.

"У восьми госпитализированных подозрение на кишечную инфекцию, у двоих - на острую респираторную вирусную инфекцию", - приводит сообщение пресс-службы областной инфекционной клинической больницы ТАСС.

Всего на борту контейнеровоза находились 14 человек, один из них - россиянин, двое моряков с Украины, 11 - граждане Ирана, сообщил источник в экстренных службах Астраханской области агентству. По словам источника, все госпитализированные - граждане Ирана.

На сайте Минздрава Астраханской области информации о госпитализированных моряках нет, по данным на 10.00 мск сегодня.

"Кавказский узел" писал, что в феврале 2018 года у 25 учеников начальной школы в Астрахани была обнаружена кишечная инфекция, работа школы была приостановлена.