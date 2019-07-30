Порт в Астрахани. Фото Alexxx1979 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Astrakhan_Volga_River_P5101222_2200.jpg

30 июля 2019, 10:33

10 иранских моряков госпитализированы в Астрахани

Врачи скорой помощи доставили членов экипажа иранского судна из порта Астрахани в больницу с жалобами на недомогание, сообщил сегодня Минздрав.

Десять моряков с иранского сухогруза "Тина" были госпитализированы вечером 29 июля.

Врачи подозревают, что причиной плохого самочувствия членов экипажа стала инфекция, сообщил сегодня со ссылкой на Минздрав Астраханской области "Интерфакс-Юг". По данным ведомства, состояние пациентов - легкой и средней степени тяжести. 

"У восьми госпитализированных подозрение на кишечную инфекцию, у двоих - на острую респираторную вирусную инфекцию", -  приводит сообщение пресс-службы областной инфекционной клинической больницы ТАСС.

Всего на борту контейнеровоза находились 14 человек, один из них - россиянин, двое моряков с Украины, 11 - граждане Ирана, сообщил источник в экстренных службах Астраханской области агентству.  По словам источника, все госпитализированные - граждане Ирана.

На сайте Минздрава Астраханской области информации о госпитализированных моряках нет, по данным на 10.00 мск сегодня.

"Кавказский узел" писал, что в феврале 2018 года у 25 учеников начальной школы в Астрахани была обнаружена кишечная инфекция, работа школы была приостановлена.

Примечание:

"19 жителей Ахтубинска заразились сальмонеллезом после употребления шаурмы", "Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в Краснодаре и Новороссийске", "Кишечная инфекция диагностирована у 14 астраханских школьников".

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