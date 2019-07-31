Судья по делу Роберта Кочаряна обвинен в подлоге

31 июля 2019, 14:43

Судье Давиду Григоряну, который вынес решение об освобождении из-под стражи Роберта Кочаряна, грозит до четырех лет заключения по статье о служебном подлоге. Григорян отказался давать показания, заявил его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 16 июля следователи обыскали кабинет Давида Григоряна, вернувшегося в тот день из отпуска. Высший судебный совет дал согласие на уголовное преследование судьи Давида Григоряна и приостановил его полномочия. После этого, по словам адвоката Ерванда Варосяна, 75 адвокатов выразили готовность защищать интересы судьи.

18 мая судья Давид Григорян постановил освободить второго президента Армении Роберта Кочаряна из-под ареста под поручительство действующего и бывшего глав Нагорного Карабаха, а также приостановить само дело и передать его в Конституционный суд. Освобождение Кочаряна вызвало недовольство премьер-министра Никола Пашиняна, который после этого призвал своих сторонников блокировать суды. 25 июня Генпрокуратура Армении добилась в апелляционном суде возвращения Кочаряна под стражу и возобновления дела.

Давиду Григоряну предъявлено обвинение по первой части статьи 314 "Служебный подлог" УК Армении, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Специальной следственной службы Марина Оганджанян. Она отметила, что мера пресечения судье еще не избрана.

Давид Григорян отказался от дачи показаний, так как связывает уголовное преследование с решениями, принятыми им в рамках другого дела, заявил корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Ерванд Варосян. Он подчеркнул, что Григорян не признает выдвинутых против него обвинений, его позиция запротоколирована в ходе допроса. "Мой подзащитный не указал, какое дело имеет в виду, но лично я уверен, что уголовное преследование судьи связано с делом экс-президента Роберта Кочаряна", - заявил Варосян.

Адвокат считает, что следствие нарушило процессуальное право как в ходе обыска офиса судьи, так и возбудив само дело. "Еще в прошлом (2018. - Прим. "Кавказского узла") году было отказано в возбуждении уголовного дела, но после принятия решения по делу Кочаряна дело решили возбудить. Санкция на обыск офиса Григоряна и его помощника была дана без каких-либо обоснований. При этом изъяли не документы, касающиеся не дела непосредственно, а электронные носители и судебные акты по делу Кочаряна", - рассказал он.

Защита уже обжаловала в суде действия следственного органа в ходе обыска, добавил Варосян. "Обжалование же решения о возбуждении уголовного дела на данном этапе защита считает нецелесообразным", - отметил адвокат.

На "Кавказском узле" опубликована биография Роберта Кочаряна и справка "Бунт в Армении. 10 лет спустя" о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване, которые стали поводом для уголовного преследования второго президента Армении.