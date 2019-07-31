Высший судебный совет одобрил уголовное преследование судьи по делу Кочаряна

31 июля 2019, 09:04

Удовлетворено ходатайство Генпрокуратуры Армении о возбуждении уголовного дела в отношении судьи Давида Григоряна, вынесшего решение об освобождении из-под стражи Роберта Кочаряна. 75 адвокатов готовы защищать интересы судьи, заявил адвокат Ерванд Варосян.

Как писал "Кавказский узел", 18 мая судья Давид Григорян постановил освободить второго президента Армении Роберта Кочаряна из-под ареста под поручительство действующего и бывшего глав Нагорного Карабаха, а также приостановить само дело и передать его в Конституционный суд. 25 июня Генпрокуратура Армении добилась в апелляционном суде возвращения Кочаряна под стражу и возобновления дела. Защита обжаловала это решение. 16 июля следователи обыскали кабинет Давида Григоряна. Судья сообщил, что возбуждено дело о служебном подлоге. 28 июля стало известно, что Высший судебный совет Армении приостановил полномочия Давида Григоряна.

Высший судебный совет удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры возбудить уголовное дело в отношении судьи Давида Григоряна, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" 29 июля в пресс-службе ведомства.

По словам представителя ведомства, прокуратура представила ходатайство на основании трех эпизодов инкриминируемых статьей 314 УК Армении (служебный подлог). "Совет выслушал доводы представителя Генпрокуратуры, как и самого Давида Григоряна, и принял решение удовлетворить ходатайство по двум эпизодам, а по третьему отказать", - отметили в пресс-службе.

Решение Совета не может стать основанием для ареста судьи, для этого следствие должно представить отдельное ходатайство, добавил представитель Высшего судебного совета.

75 адвокатов изъявили желание защищать интересы судьи Давида Григоряна, заявил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ерванд Варосян. Он отметил, что инициативной группы, регистрирующей адвокатов, нет, они просто присоединились к призыву нескольких своих коллег в Facebook.

"Адвокатское сообщество обязано отреагировать на окончательное уничтожение и без того больной судейской системы. Задействован репрессивный механизм, цель которого наказать судью за решение [освободить Кочаряна под залог], неприятное для властей, в то же время, запугав других судей", - прокомментировал Варосян решение Высшего судебного совета.

Обеспечение независимости судебной власти, в том числе судей, должно стать одним из политических приоритетов государства, считает глава Палаты адвокатов Армении Ара Зурабян.

"Адвокаты могут полноценно действовать исключительно при условии независимого и непредвзятого суда", - отмечено в его заявлении, опубликованном вечером 29 июля на официальном сайте Палаты адвокатов.

Адвокат Араик Папикян, наоборот, не поддержал своих коллег, так как, по его мнению, "Давид Григорян не был принципиальным и справедливым судьей и служил прежнему режиму, а не правосудию".

"Своей печатью он, в частности, отправил Артура Саргсяна за решетку. Обоснованием его решения стал тот "факт", что Саргсян участвовал в захвате полицейского полка, тогда как он прорвал оцепление 26 июля [2016 года]. Этот же судья проигнорировал медицинские справки о состоянии здоровья Саргсяна. И неважно, политическое это преследование или нет, Давид Григорян не олицетворяет справедливый суд. И почему дело не возбуждено по факту смерти Артура Саргсяна?" - написал он в Facebook 29 июля.

Артур Саргсян в ночь на 26 июля 2016 года прорвал оцепление здания полка полиции в Ереване и доставил продукты членам вооруженного отряда "Сасна Црер", в тот момент удерживавшим здание. Саргсян остался вместе с оппозиционерами и был задержан после того, как 31 июля члены отряда сдались силовикам. Артур Саргсян умер в больнице 16 марта 2017 года после 25-дневной голодовки, которую он объявил в знак протеста против своего повторного ареста.

Глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитник Артур Сакунц назвал уголовное дело против судьи Давида Григоряна "наглядным примером необходимости проверить судебную систему".

"При прежних властях судебная система срослась с политической элитой, содействуя ей. После революции необходимо было очистить судебную власть, особенно от тех судей, по чьей вине Евросуд вынес решения, зафиксировал нарушения прав человека. Поэтому в резонансных процессах уголовное дело получает политический окрас. Если бы проводилась проверка вынесенных судьями приговоров на наличие нарушений прав человека, не было бы основания считать дело политическим", - заявил Сакунц "Кавказскому узлу" 30 июля.

Отдельно взятые уголовные дела в отношении судей не будут содействовать становлению и реформированию судебной системы, уверен правозащитник.

"Необходимо провести веттинг (проверку), и лучше на первых порах иметь малое число судей, чем углублять недоверие к судебной системе. Следующий судья по делу Роберта Кочаряна будет думать не о правосудии, а как бы не попасть под уголовное преследование. Судьи априори уязвимы, так как являлись частью коррумпированной системы", - подчеркнул Сакунц.

Глава общественной организации "Против правового произвола", первый омбудсмен Армении Лариса Алавердян 30 июля заявила, что дело против судьи подтверждает проблемы в судебной системе.

"Хронология событий вокруг судебной системы, начиная от беспрецедентного призыва премьера блокировать суды, заканчивая заявлениями о Конституционном суде, свидетельствует о проблемах судебной власти, которые были в прошлом, добавляя к ним новые", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

После того как суд освободил Роберта Кочаряна из-под ареста, премьер Армении Никол Пашинян призвал заблокировать здания судов, и его сторонники откликнулись на этот призыв.

Генпрокуратура и следственные органы саботируют, дискредитируя революцию, считает глава Хельсинкской ассоциации Армении Нина Карапетянц.

"Каждый раз их действия бывают постфактум. Судья Давид Григорян давно должен был быть привлечен к ответственности. В частности, из-за своего противоправного решения взять под стражу Артура Саргсяна. Возникает вопрос: почему эти санкции не были применены год назад, а только сейчас? И почему только Давид Григорян? Абсолютное большинство прежних судей нарушали закон при вынесении вердиктов", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла" 30 июля.

Освобождение Кочаряна вызвало недовольство премьер-министра Никола Пашиняна, который после этого призвал своих сторонников блокировать суды. Этот призыв не укладывается в рамки армянского законодательства, заявила бывший омбудсмен Армении Лариса Алавердян. Полиция не предприняла никаких действий во время блокировки судов, так как подчиняется премьеру, а не закону, считает правозащитник Аветик Ишханян. Премьер рискует стать фигурантом уголовного дела, если в стране произойдет очередная революция, отметил политтехнолог Армен Бадалян. Пашинян пытается получить контроль над последними форпостами, которые ему не подчиняются - судами и Нагорным Карабахом, считает политобозреватель Наира Айрумян.

На "Кавказском узле" размещена биография Роберта Кочаряна и справка "Бунт в Армении. 10 лет спустя", в которой говорится о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване.