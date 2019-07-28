Полномочия судьи по делу Кочаряна приостановлены

28 июля 2019, 23:29

Высший судебный совет Армении приостановил полномочия судьи Давида Григоряна, вынесшего решение об освобождении из-под стражи второго президента Армении Роберта Кочаряна, сообщили сегодня в судебном департаменте.

Как писал "Кавказский узел", 18 мая судья Давид Григорян постановил освободить Роберта Кочаряна из-под ареста под поручительство действующего и бывшего президентов Нагорного Карабаха, а также приостановить само дело и передать его в Конституционный суд Армении. 25 июня Генпрокуратура Армении добилась в апелляционном суде возвращения Кочаряна под стражу и возобновления дела. Защита обжаловала это решение. 16 июля следователи обыскали кабинет Давида Григоряна. Судья сообщил, что возбуждено дело о служебном подлоге. Защита Кочаряна и независимые юристы заявили, что на Григоряна и судебную систему в целом оказывается давление.

"Полномочия судьи Григоряна приостановлены Высшим судебным советом. Судебный департамент это подтверждает", - цитирует представителя Судебного департамента Армении РИА "Новости".

Ранее адвокат судьи Георгий Меликян заявил, что следственные действия против Григоряна были проведены с нарушениями закона. Он отметил, что уголовное преследование судьи возможно только с разрешения Высшего судебного совета, а такого разрешения не было. На этом основании защита потребовала отменить решение о возбуждении дела.

Освобождение Кочаряна вызвало недовольство премьер-министра Никола Пашиняна, который после этого призвал своих сторонников блокировать суды. Этот призыв не укладывается в рамки армянского законодательства, заявила бывший омбудсмен Армении Лариса Алавердян. Полиция не предприняла никаких действий во время блокировки судов, так как подчиняется премьеру, а не закону, считает правозащитник Аветик Ишханян. Премьер рискует стать фигурантом уголовного дела, если в стране произойдет очередная революция, отметил политтехнолог Армен Бадалян. Пашинян пытается получить контроль над последними форпостами, которые ему не подчиняются - судами и Нагорным Карабахом, считает политобозреватель Наира Айрумян.

На "Кавказском узле" размещена биография Роберта Кочаряна и справка "Бунт в Армении. 10 лет спустя", в которой говорится о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване.