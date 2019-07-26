Два высокопоставленных чиновника задержаны в Астрахани

26 июля 2019, 11:35

Силовики сегодня задержали бывшего главу правительства Астраханской области Расула Султанова и исполняющего обязанности министра финансов Виталия Шведова, сообщил Следком. В здании регионального Минфина проходят обыски, уточнили источники.

Дело, в рамках которого задержаны Расул Султанов и Виталий Шведов, возбуждено Главным следственным управлением СК России, сообщила сегодня официальный представитель СКР Светлана Петренко. Других подробностей она не уточнила, пишет РИА "Новости".

В здании регионального Минфина проходят обыски, сообщил сегодня со ссылкой на источник в правоохранительных органах ТАСС.

На официальных сайтах Управления Следственного комитета по региону и Следственного комитета России информации о задержаниях чиновников на 11:25 мск нет.

Расул Султанов занимал пост председателя правительства региона при губернаторе Александре Жилкине и покинул это кресло в июне 2019 года. Виталий Шведов начал карьеру во власти в налоговых органах, но в 2006 году получил должность заместителя министра финансов Астраханской области. С июня текущего года после ухода Расула Султанова он исполнял обязанности председателя регионального правительства. 15 июля его сменил на этой должности Александр Шарыкин, Шведов же стал вновь отвечать за финансы, напомнил сегодня "Астраханский листок".

Ранее "Кавказский узел" писал о возбуждении 43 уголовных дел после проверок в сфере капремонта многоквартирных домов и переселения из аварийного жилья в Астраханской области. В частности, был арестован заместитель министра экономического развития региона Сергей Стемасов, заподозренный в превышении полномочий. Всего в рамках расследования под стражу взяты семь человек. Связаны ли задержания Султанова и Шведова с этими делами, пока неизвестно.