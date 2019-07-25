Правозащитники поддержали требование арестованных активистов о переводе в Ингушетию

25 июля 2019, 23:04

Требование арестованных участников митинга в Магасе о переводе в ингушский следственный изолятор из Нальчика полностью правомерно, считает глава ингушского "Мемориала" Тимур Акиев. Родным обвиняемых будет легче возить передачи и посещать судебные заседания, а самим арестованным в Ингушетии безопаснее, считают Руслан Муцольгов и Пятимат Юсупова.

Как писал "Кавказский узел", большинство ингушских активистов, задержанных по делу о столкновениях с силовиками на митингах в Магасе, содержатся в СИЗО Нальчика, а несколько человек находятся под стражей во Владикавказе и Ессентуках. Арестованные требуют, чтобы их перевели в СИЗО в Ингушетии.

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, на следующее утро это привело к стычкам с силовиками. В начале апреля в республике начались аресты оппозиционеров. Согласно подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после мартовских протестов в Ингушетии, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела.

Активисты, которых содержат под стражей в Нальчике, настаивают на своем переводе в следственный изолятор в ингушском Карабулаке после давления силовиков на Хасана Кациева и избиения Багаудина Мякиева, сообщил руководитель ингушского отделения партии «Яблоко» Руслан Муцольгов корреспонденту «Кавказского узла».

По словам Муцольгова, Кациева вынуждали дать признательные показания, угрожая подбросить ему наркотики. «После того, как были отправлены жалобы руководителям различных силовых структур Кабардино-Балкарии и письма отца Кациева президенту России, визиты силовиков прекратились и Хасана оставили в покое», - отметил он.

9 июля адвокат Хасана Кациева сообщил, что его подзащитного в СИЗО посещают неизвестные люди, которые требуют, чтобы он признал вину. 21 июля отец Хасана Кациева написал заявление президенту России, в котором сообщил, что его сына в СИЗО посещают сотрудники силовых структур и угрожают ему. Защита арестованного Багаудина Мякиева рассказала, что 17 июля активиста избили. Сам Мякиев 24 июля потребовал оказать ему медицинскую помощь в СИЗО.

Родные большинства арестованных активистов испытывают материальные трудности и поездки в Нальчик серьезно обременяют их, отметил Муцольгов.

«Чтобы отвезти в Нальчик передачку, нужно потратить полдня и это затратно в финансовом отношении. В дни, когда проходят судебные заседания, родные арестованных с раннего утра приезжают в Нальчик. Заседания иногда откладываются на час-два, а то и больше,ждать приходится на жаре, а ведь родители задержанных люди преклонного возраста, не всегда здоровые. Они стоят часами, чтобы войти в зал суда и увидеть своего сына, перекинуться с ним парой фраз, узнать, как он себя чувствует. Я не понимаю смысл содержания под стражей наших парней в нальчикском СИЗО, если преступление, как считает следствие, они совершили в Ингушетии и все они живут в этой же республике», - сказал Руслан Муцольгов.

Обвиняемые должны содержаться под стражей в месте предполагаемого совершения преступления, уверен руководитель ингушского отделения «Мемориала» Тимур Акиев. «Их требования обоснованны, чисто в моральном плане им лучше находиться под стражей в своей республике, а не за ее пределами. Находясь под стражей в Ингушетии, они смогут нанимать местных адвокатов и чаще с ними общаться», - сказал Акиев корреспонденту «Кавказского узла».

Инцидент, произошедший с Багаудином Мякиевым, вряд ли был бы возможен в СИЗО Карабулака, полагает он. По словам Акиева, в Ингушетии родственники активистов и правозащитники могут узнать о нарушении прав арестованного в течение получаса и немедленно предать информацию огласке.

«То же самое можно сказать и по поводу визитов силовиков к Хасану Кациеву. Силовики вряд ли рискнули бы заявляться в СИЗО и угрожать активисту, требуя признания, зная, что об их посещении тут же станет известно как родственникам Хасана, так и правозащитным организациям», - полагает руководитель ингушского «Мемориала».

Ингушскую активистку Зарифу Саутиеву в Нальчике запугивали от имени бывшего главы ингушского центра "Э", осужденного за пытки задержанных. "Говорили: "Знаешь Тимура Хамхоева?" Я ответила, что слышала - это который осужден за пытки и вымогательство. Кстати, в Нальчикском суде. "Так вот, мы все как Хамхоев, мы тимуровцы", – говорили они мне", - рассказала активистка. Бывший сотрудник УБЭП в Ингушетии Хасан Кациев заявлял, что за два дня до увольнения из органов полиции в феврале 2014 года сам подвергся пыткам со стороны подчиненных Хамхоева. Подробности расследования дела в отношении сотрудников ЦПЭ в Ингушетии опубликованы в статье "Пытки, убийства и шантаж — борьба с экстремизмом в Ингушетии" на "Кавказском узле".

После приговора по делу ингушского центра "Э" бывшие подчиненные Хамхоева остерегутся приходить в изоляторы и пытать задержанных, хотя многие причастные к пыткам силовики еще на свободе, отметила руководитель региональной общественной организации "Тюрьма и право", сестра убитого на допросе Магомеда Далиева Пятимат Юсупова.

«Избежали наказания восемь человек. Пятеро присутствовали при пытках и жестоких избиениях, приведших моего брата к смерти, трое сами не гнушались избивать задержанных и даже женщину. Один из этих троих занимает руководящий пост в [правоохранительных органах Ингушетии]. Он избивал Хасана [Кациева], как и четверо других, которые продолжают работать. Я не думаю, чтобы эти люди сами приходили к Кациеву в камеру, єто сделали по их просьбе другие силовики. И тут я согласна с Магомедом Кациевым, отцом Хасана: эти визиты и угрозы - месть со стороны четырех сотрудников, которые избивали и пытали тогда еще оперуполномоченного Хасана Кациева», - сказала Пятимат корреспонденту «Кавказского узла».

Юсупова находит целесообразным перевод арестованных ингушских активистов в родную республику. «Думаю, что такой беспредел больше не повторится и пребывание активистов под стражей в карабулакском СИЗО будет под контролем не только административных органов, но и общественных организаций», - сказала правозащитница.

"Кавказский узел" ведет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".