24 июля 2019, 14:01

Военнослужащий погиб в Нагорном Карабахе

В ночь с 23 на 24 июля от огнестрельного ранения погиб военнослужащий Армии обороны Нагорного Карабаха Володя Галоян, сообщили сегодня в Минобороны. Инцидент произошел на оборонительном участке воинской части.

 "В ночь с 23 на 24 июля на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Нагорного Карабаха смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Володя Галоян", - говорится в сегодняшнем сообщении Минобороны Нагорного Карабаха, которое перевел корреспондент «Кавказского узла».

Инцидент произошел «при пока невыясненных обстоятельствах», проводится следствие, отмечает ведомство.

Воинская часть, где погиб солдат, дислоцирована в южном направлении линии соприкосновения войск, информирует сегодня «Спутник-Армения».

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о прекращении огня, говорится в материале "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Несмотря на соглашение, на линии соприкосновения войск ежедневно фиксируются обстрелы, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" сообщал, что 13 июня погиб военнослужащий Армии обороны Артем Хачатрян в результате выстрела с азербайджанской стороны.

Примечание:

"Азербайджан сообщил об обстрелах из минометов в приграничном районе", "МИД Азербайджана заявил о подрыве переговоров по Карабаху после гибели военного", "Нагорный Карабах потребовал международного контроля границы с Азербайджаном".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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