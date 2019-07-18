Следственный изолятор. Фото: Федор Обмайкин / Югополис

18 июля 2019, 23:43

Арестованный ингушский активист избит в нальчикском СИЗО

Силовики избили арестованного члена Совета тейпов ингушского народа Багаудина Мякиева в Нальчике, сообщила адвокат Фатима Урусова.

Как писал "Кавказский узел", около 30 ингушских оппозиционеров арестованы по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам и о насилии по отношению к представителю власти. последней по этому делу была арестована ингушская активистка Зарифа Саутиева.

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. С начала апреля в республике начались аресты оппозиционеров. Согласно подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после массовых мартовских протестов в Ингушетии, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела.

Скриншот публикации на странице sovet_teipov https://www.instagram.com/p/B0EQy41nsPm/Сообщение об избиении Мякиева в нальчикском СИЗО появилось сегодня вечером на странице sovet_teipov  в Instagram. Организация ссылается на адвокатов, работающих в Кабардино-Балкарии с делом ингушских активистов.

"По состоянию на 20.00 известно, что Мякиевым через своего адвоката составлено заявление в прокуратуру с описанием произошедшего инцидента", - говорится в сообщении. 

В публикации также отмечается, что другие арестованные в нальчикском СИЗО объявили голодовку "в знак солидарности с Мякиевым". "Кавказский узел" пока не может проверить эту информацию. 

Информацию о применении силы к Мякиеву подтвердила адвокат Фатима Урусова. "Есть следы побоев на лице. Причины избиения мы не знаем, сейчас адвокат Багаудина находится в СИЗО, когда он выйдет – тогда, видимо, и будет более полная информация", – приводит сегодня слова адвоката "Кавказ.Реалии".

Издание также пишет о голодовке арестованных активистов в СИЗО, ссылаясь на неподтвержденные данные. Согласно этим данным от пищи отказались 26 человек.

Информация о задержаниях активистов содержится в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел"  публикует на тематической странице "Преследование активистов".   

Примечание:

"Срок содержания под стражей ингушского активиста Дугиева сокращен на 10 суток", "Суд оставил Малсага Ужахова под стражей", "Журналист Рашид Майсигов задержан в Ингушетии".

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