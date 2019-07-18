Политологи поставили под сомнение запрет на продажу оружия из США Азербайджану

18 июля 2019, 23:58

Азербайджан не закупал оружие у США, но имеет все средства для защиты суверенитета, указали политологи в Баку, комментируя возможный запрет на поставки в Азербайджан американского оружия. Россию устраивает замороженный конфликт в Нагорном Карабахе, а Евросоюз придерживается нейтральной позиции, отметили российские военные эксперты и армянские политологи.

Палата представителей Конгресса США одобрила инициативу конгрессмена Брэда Шермана о внесении законодательной поправки, согласно которой США запрещается предоставлять Азербайджану военную технику, которая может использоваться против гражданских самолетов, отбывающих и прибывающих в аэропорт Нагорного Карабаха. За инициативу проголосовали 234 конгрессмена, против - 195, пишет 12 июля aze.az.

В свою очередь Министерство обороны Азербайджана выпустило заявление, в котором говорится, что Азербайджан не приобретал вооружения у США, но может приобрести "передовые военные технологии у других стран", пишет media.az.

Азербайджан располагает ресурсами, чтобы сбивать воздушные цели

Законодательная инициатива о запрете предоставления Азербайджану любой продукции оборонного значения, производимой в США, преследует политические цели и не имеет военного значения, считает бывший сотрудник информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана, военный эксперт Азад Исазаде.

«США и так не поставляют Азербайджану вооружения как стране, находящейся в состоянии военного конфликта. За указанной инициативой стоят интересы армянского лобби, которое достаточно сильно в Америке. Открыто выдвигать требование к Азербайджану разрешить полеты в Нагорный Карабах, видимо, они не смогли из-за противоречия этого нормам международной организации авиации ИКАО. И поэтому решили ставить вопрос о запрете поставок оружия, и в этом контексте привлечь внимание к вопросу о запрете полетов в Нагорный Карабах», - сказал Исазаде 17 июля корреспонденту «Кавказского узла».

По его мнению, если даже законодательная инициатива пройдет все процедуры и обретет силу закона, это не ограничит возможности Азербайджана поражать самолеты, вторгающиеся в его воздушное пространство. Азербайджан располагает достаточными ресурсами, чтобы сбивать и военные самолеты.

«Это и комплексы «Бук», и система С-300, и переносные ракетные комплексы, и вооружения, приобретенные в последние годы у Израиля, и наконец, средства авиации, способные поражать цели посредством систем «воздух-воздух». Азербайджан уже показал решимость сбивать воздушные цели, когда в 2014 году был уничтожен вертолет, залетевший над азербайджанскими позициями», - сказал эксперт.

12 ноября 2014 года в зоне карабахского конфликта был сбит военный вертолет Ми-24 с тремя членами экипажа на борту. По данным оборонного ведомства Нагорного Карабаха, он подвергся обстрелу при выполнении учебного полета. По версии Минобороны Азербайджана, вертолет атаковал азербайджанские позиции.

При этом Исазаде считает, что Азербайджан должен принять контрмеры, чтобы не допустить принятия указанного закона.

«Принятие закона может использоваться в пропагандистских целях и подрывать усилия азербайджанской дипломатии. Думаю, что Азербайджан посредством энергетического лобби в состоянии не допустить принятия указанного закона. Администрация США также вряд ли будет заинтересована в реализации данной инициативы, с учетом того, что Пентагон использует воздушное пространство Азербайджана для полетов в Афганистан. И вообще Азербайджан вносит вклад в военную миссию НАТО в этой стране. США прагматичны, и они ценят вклад партнеров. Вашингтон не станет действовать в угоду интересам отдельных лоббистских групп в ущерб национальным интересам Америки», - сказал он.

Процесс урегулирования карабахского конфликта проходит на основе так называемых "Мадридских принципов", которые были выдвинуты Минской группой (МГ) ОБСЕ в 2007 году в Мадриде и обновлены в 2009 году. Странами-сопредседателями МГ ОБСЕ являются Россия, США и Франция. Азербайджан принимает "Мадридские принципы" с оговоркой, что Нагорный Карабах может быть только в составе Азербайджана, допуская его самую широкую автономию. Армения также признает основы "Мадридских принципов", но с противоположным условием.

Бывший глава МИД Азербайджана Тофиг Зульфугаров назвал «туманными» перспективы придания инициативе Шермана статуса закона.

«Политическое поле Палаты представителей Конгресса США всегда было местом активности армянских лоббистов. Различие числа голосовавших "за" и "против" конгрессменов составило всего пару десятков человек. Это свидетельствует лишь о том, что достижение этого результата далось нелегко и столкнулось с серьезным противодействием тех конгрессменов, которые поддерживают политику администрации Трампа. Ведь если мы вспомним недавний визит (советника президента США по национальной безопасности Джона) Болтона в регион (в октябре 2018 года), то одним из публичных призывов, прозвучавших и в Армении, и в Азербайджане, была готовность и намерение продавать вооружение с целью ослабить влияние России в регионе. По сути дела, принятое Нижней палатой Конгресса США решение можно назвать «анти-Болтоном», то есть против позиции Администрации США», - сказал Зульфугаров корреспонденту «Кавказского узла».

Именно поэтому, по его словам, «вступление в силу этого решения представляется крайне туманным».

Азербайджан не опасается охлаждения отношений с США



США не станут противодействовать «законным правам Азербайджана защищать свое воздушное пространство», считает член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы.

"Нагорный Карабах и оккупированные вокруг него районы являются суверенной территорией Азербайджанской Республики, признанной ООН и другими международными организациями. Воздушное пространство над этими территориями также находится под суверенитетом Азербайджана. Азербайджан вправе принимать различные меры в отношении нарушителей своего воздушного пространства вплоть до уничтожения, независимо от того, гражданские или военные это летательные объекты. Позиция Азербайджана основывается на правилах и принципах Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Если бы это было бы не так, то Армения давно апеллировала бы к ИКАО. США могут не поставлять вооружения Азербайджану, но оспаривать его право на защиту своего суверенного воздушного пространства не станут, поскольку позиция Баку основывается на нормах международного права», - сказал Джуварлы корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме того, по его словам, в США внешнюю политику все-таки определяет Белый дом, а не Конгресс.

«Азербайджан является стратегически важной для США страной. Здесь американские компании имеют энергетические интересы. Азербайджан реализует трубопроводные проекты, обеспечивающие энергобезопасность Европы, что также важно для США. Кроме того, через Азербайджан совершаются полеты в Афганистан. Законодательная инициатива - не более чем пропагандистская кампания, которая не будет иметь практических результатов», - отметил Джуварлы.

Россию устраивает "заморозка" ситуации в Нагорном Карабахе

Россия продает Азербайджану вооружение, которое позволяет сбивать самолеты в воздушном пространстве над Нагорным Карабахом, заявил корреспонденту "Кавказского узла" военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр.

«Уже давно Россия продает Азербайджану такое вооружение. Они у России купили систему зенитно-ракетных комплексов С-300, которая покрывает и Карабах», - сказал он.

Для России главное не допустить войну в Нагорном Карабахе, но само решение конфликта не входит в приоритеты российской внешней политики, считает Фельгенгауэр.

«Стратегическая цель России - восстановить свое господство в Закавказье. Поэтому России, нужна, конечно, Армения, но нужен еще и Азербайджан. А также Грузия, чтобы восстановить свое влияние и выйти на старую советскую границу. Из общей стратегической цели строится тактика российских действий по Карабаху: Россия оказывает давление на обе стороны, чтобы там не разгорелся новый конфликт, ведет миротворческую и посредническую деятельность. То есть, главное не допустить войн, это Москве не надо. А в целом решение Карабахского конфликта не входит в приоритеты России», - сказал он.

Москва продала Баку вооружение, позволяющее сбивать воздушные цели, но не для использования против гражданских самолетов, отметил доцент РЭУ им. Плеханова, член экспертного Совета офицеров России, военный политолог Александр Перенджиев.

«В 2012 году Баку приобрел у Москвы два дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-300. Но Москва продавала это вооружение не для того, чтобы они (Азербайджан) сбивали гражданские самолеты из Карабаха. Тогда эти комплексы хотел купить Иран, но что-то помешало сделке, и чтобы российский производитель не пострадал, а получил прибыль, комплексы были проданы Азербайджану с целью обеспечения безопасности в Каспийском регионе. Кроме того, тогда исходили из того, что комплексы будут использованы для создания общей противовоздушной безопасности стран СНГ. Но Баку может пользоваться этим вооружением по своему усмотрению»,- сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе не в интересах России, которая выступает за мир в регионе, отметил он.

«Глобально позиция Москвы заключается в том, чтобы там не было войны, чтобы конфликт был решен мирным путем. Продажа оружия обеим сторонам конфликта способствует миру в Карабахе. Это сдерживающий фактор. У двух сторон сейчас полный военный паритет. Ни у одной из сторон нет такого преимущества, чтобы развязать войну. Здесь, конечно, речь не о том, чтобы сдерживать армянскую сторону. Ей, в принципе, этого не надо - у нее территории. В этом отношении ущемленным себя считает Азербайджан, который хотел бы вернуть территории любым путем. Поэтому речь идет о сдерживании азербайджанской стороны. Москва делает все, чтобы не военным, а дипломатическим путем было найдено какое-либо решение», - рассказал военный политолог.

Замороженная ситуация в некотором смысле устраивает Москву, отметил он. «Москва официально об этом не скажет, но нынешнее положение дел ее устраивает. Война заморожена, но не завершена. Российский военно-промышленный комплекс всегда имеет рынок вооружений в лице Армении и Азербайджана. Тем более, что наше оружие пользуется спросом. Кроме того, Москва может использовать Азербайджан для давления на Армению и наоборот», - сказал Перенджиев.

Для Москвы главное - не допустить "разморозки" конфликта в Нагорном Карабахе, считает военный эксперт Иван Коновалов.

«Главное, чтобы ситуация не был разморожена, и не возобновились военные действия. Как в апреле 2016 года, например. Поэтому позиция России заключается в поддержании военного баланса между Арменией и Азербайджаном и сохранение мира в регионе. А само решение конфликта зависит не только от России. Здесь нужно желание всех сторон конфликта и западных стран», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заявили о прекращении огня, однако вооруженное противостояние не было остановлено, следует из материала "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Сообщения об обстрелах на линии соприкосновения войск продолжают поступать, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", опубликованной на "Кавказском узле".

По его мнению, напряженная международная обстановка не позволяют России уделять больше внимания решению конфликта в Карабахе.

«Карабахская ситуация - на периферии интересов международного сообщества. Этот вопрос пытаются отложить в долги ящик с тем, чтобы когда-нибудь вернуться к его рассмотрению. А пока все международные игроки делают разные декларативные заявления о своей озабоченности, желании решать конфликт, но это только заявления», - отметил он.

Запрет продажи оружия Азербайджану лоббируют армянские организации в США

Принятые в США поправки о запрете продажи Азербайджану вооружения, которое может быть использовано для уничтожения гражданских самолетов, является "результатом работы армянских лоббистских организаций", сказал корреспонденту "Кавказского узла" политолог Александр Искандарян.

Он также прокомментировал слова председателя Евросовета Дональда Туска по поводу карабахского конфликта, сказанные им в ходе визита в Ереван 10 июля.

Дональд Туск в ходе визита в Ереван заявил, что карабахский конфликт не может быть решен военным путем, и подчеркнул необходимость сохранить мир. При этом он упомянул также о праве народов на самоопределение. Ранее, во время визита в Баку, Туск отметил, что Евросоюз поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, поблагодарил Туска "за уравновешенный подход к карабахской проблеме", пишет "Спутник-Армения".

Не стоит переоценивать значение слов Дональда Туска, заявил Искандарян.

«В Баку (Туск) сказал о поддержке территориальной целостности, в Армении - что карабахский конфликт не имеет военного решения, что вписывается в азербайджанский и армянской общенациональный дискурс. Это попытка раздать всем сестрам по серьгам. Иногда это получается не очень удачно, но цель понятна. ЕС пытается поддержать какой-то уровень взаимодействия в регионе, который находится между Ираном и Россией, учитывая обостряющуюся ситуацию вокруг этих стран», - пояснил он.

Кроме того, по словам Искандаряна, страны, входящие в Евросоюз, имеют различные мнения, в том числе по карабахскому вопросу.

«Позиция по карабахской проблеме есть только у Минской группы ОБСЕ. И эта позиция называется Мадридские принципы, которую поддерживают международные структуры. Но не надо путать позицию Минской группы ОБСЕ с позицией стран-посредников. США входят в Минскую группу ОБСЕ, однако у администрации Дональда Трампа нет четко выраженной позиции по Южному Кавказу и карабахской проблеме, в частности. Внутри же Минской группы позиция США не отличается от позиции других сопредседателей», - сказал он.

Связи между заявлением Дональда Туска и принятыми в США поправками об ограничении продажи оружия Азербайджану нет, считает политический обозреватель Акоп Бадалян.

"Это политический месседж. Конечно, здесь есть успех армянского лобби, но этот успех можно зафиксировать, если нет противоречия с внешней политикой США. Цель США – сохранение статус-кво и стабильность в регионе", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Относительно заявления Дональда Туска и позиции ЕС по Нагорному Карабаху он отметил, что Евросоюз придерживается позиции, озвученной Минской группой ОБСЕ, и отдельные заявления не говорят об изменении этой позиции.

«Евросоюз – понятие абстрактное... Германия и Франция – условные центры, у которых собственные стратегические интересы, в том числе в регионе (Южного Кавказа). И в этом случае не приходится говорить о предметной позиции ЕС. Более того, Евросоюз сам в поисках нового формата отношений между членами союза, а карабахский конфликт это серьезный военно-политический вопрос», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Он считает, что нельзя сравнивать позиции Евросоюза и США. «США – геополитический центр, сверхдержава, у которой есть четкая стратегия и влияние на международные процессы. А в ЕС интересы у стран союза разные. В подходе к конфликту ЕС не может иметь твердую позицию», - пояснил Бадалян.

США ограничили поставку оружия в Азербайджан, учитывая иранский фактор, считает доцент кафедры политических институтов и процессов ЕГУ, политолог Нарек Галстян. «США также обеспокоены тем, что оружие может попасть в руки террористов», - также отметил он.

Что касается заявления Дональда Туска по Нагорному Карабаху, то оно вырвано из контекста, сказал Галстян корреспонденту "Кавказского узла".

«В официальном тексте, опубликованном на сайте ЕС, глава Евросовета говорит о поддержке Евросоюзом территориальной целостности и независимости Азербайджана. В то же время, Туск заявил о важности стабильности в регионе, что ЕС поддерживает усилия Минской группы и... видит исключительно мирное урегулирование конфликта. При этом глава ЕС сослался на Хельсинский заключительный акт, в котором принцип самоопределения и территориальной целостности отмечены как равносильные», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, с момента формирования Минской группы Евросоюз выражал поддержку усилиям сопредседателей, и такая позиция ЕС остается неизменной.

«ЕС выступает с нейтральными заявлениями, чтобы не обидеть стороны конфликта. Ему с трудом удается маневрировать между Арменией и Азербайджаном. С одной стороны, Азербайджан – важный партнер ЕС в энергетической сфере. С другой стороны, Евросоюз стремится поддержать стабильность в регионе и не загнать Армению в еще большие объятия ЕАЭС (Евразийский экономический союз, членами которого являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия - прим. "Кавказского узла")», - пояснил Галстян.

Политолог считает, что на официальном уровне между ЕС и США нет противоречий в вопросе урегулирования карабахского конфликта.

«ЕС более активно работает со странами региона. Например, для того же Азербайджана ЕС - главный торговый партнер... С Арменией же отношения более сбалансированы из-за ее членства в ЕАЭС.... А вот США не являются приоритетным партнером для сторон конфликта», - подчеркнул он.