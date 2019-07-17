МВД начало проверку жалобы ростовчанки на подброс наркотиков

17 июля 2019, 08:50

Силовики подбросили наркотики жительнице Ростова-на-Дону Валерии Студеникиной, заявила защита. Полиция начала проверку версии адвоката.

Как утверждает адвокат Ольга Трофимова, 31-летняя Валерия Студеникина была задержана 20 июня на улице, когда она возвращалась домой после посещения врача. По словам защитницы, наркотики девушке были подброшены, после чего она под угрозой преследования младшего брата вынуждена была признать вину.

Первые двое суток с момента задержания к Студеникиной не допускался адвокат по соглашению. Защитой направлены жалобы в МВД и прокуратуру, заявила Трофимова.

По ее словам, девушке инкриминировано распространение 2,93 грамма амфетамина, по решению суда подозреваемая помещена в СИЗО на два месяца.

После задержания Валерии дома был проведен обыск, сообщил ее отец Игорь Студеникин.

Девушка не состояла на учете в диспансере, не употребляла и не продавала наркотики, а в последнее время занималась волонтерством, собирая деньги для помощи животным, отметил отец арестованной.

Он заявил, что у него пытались вымогать деньги за освобождение дочери. "Я отказался, да и денег таких у нас в семье нет", - цитирует слова Студеникина, как и слова Трофимовой, RT.com.

Студеникина подозревается в покушении на незаконный оборот наркотических средств в крупном размере (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), сообщается на сайте Ростовского областного суда.

Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы.

По обстоятельствам возбуждения дела в отношении Студеникиной проводится проверка, пишет 16 июля со ссылкой на сотрудника областного главного управления МВД России ТАСС.

Следователи проводят проверку сообщения о вымогательстве денег у отца арестованной, передает со ссылкой на представителя следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области Галину Гагалаеву РИА "Новости".

Сообщений о проверках по жалобам защиты Студеникиной на сайтах региональных управлений МВД и Следственного комитета, а также прокуратуры области по данным на 07.00 мск 17 июля не было.

"Кавказский узел" также писал, что 23 июня ростовские активисты присоединились к акции против фабрикации уголовных дел, в том числе таких, как дело журналиста Ивана Голунова. Голунов был задержан в Москве 6 июня по делу о торговле наркотиками. 11 июня, после акций протеста, в том числе в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Астрахани, Волгограде и Махачкале, МВД России заявило, что доказательств вины Голунова не найдено и дело против него решено закрыть.