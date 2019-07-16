Арест Анастасии Шевченко продлен на месяц

16 июля 2019, 14:52

Суд в Ростове-на-Дону до 20 августа продлил сегодня срок домашнего ареста активистке Анастасии Шевченко, заподозренной по делу о причастности к нежелательной в России организации. Члены предвыборного штаба Шевченко начали сбор подписей в поддержку ее выдвижения на выборы в городскую думу.

Как писал "Кавказский узел", член федерального совета организации "Открытая Россия"* Шевченко находится под домашним арестом с 23 января. 25 июня Ростовский областной суд отказался отпустить ее из-под домашнего ареста, но сократил его срок на два месяца, до 20 июля.

Дело Шевченко стало первым в России, возбужденным по статье 284.1 УК РФ (осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной). Amnesty International и Правозащитный центр "Мемориал" признали активистку политзаключенной. 23 мая Шевченко была присуждена премия Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей в России.

На сегодняшнем заседании Ленинского райсуда Ростова-на-Дону следователь ходатайствовал о продлении Шевченко домашнего ареста на месяц и 28 суток, до 17 сентября. "По делу назначены и не окончены лингвистические, политологические, фоноскопические экспертизы, в том числе за пределами субъекта [федерации]", - пояснил следователь. Он добавил, что Шевченко обвиняется в совершении тяжкого преступления, посягающего "на основы конституционного строя и безопасность государства", и может "скрыться, вступить в сговор с другими участниками "Открытой России"*, чтобы уничтожить доказательства".

Обстоятельства для меры пресечения в виде домашнего ареста "не отпали и не изменились", согласился прокурор Андрей Шаров. Однако адвокат Шевченко Сергей Бадамшин заявил, что следствие не предоставило убедительных и неопровержимых доказательств о намерении обвиняемой скрыться и уничтожить доказательства. Загранпаспорт у Шевченко изъят, а без него пересечь российскую границу невозможно, подчеркнул он. Бадамшин также обратил внимание суда, что движение "Открытая Россия"* ликвидировано еще в марте.

Другой защитник Шевченко Сергей Ковалевич сказал, что "особой сложности расследования дела", на которую ссылается следствие, нет: в деле один фигурант, одна статья, экспертизы могли бы назначить в январе, но назначили лишь недавно. "Мы безусловно выступаем за прекращение дела по реабилитирующим обстоятельствам. В противном случае, данное дело давно могло быть уже рассмотрено в суде", - сказал Ковалевич.

Сама Шевченко, которая пришла в суд в сопровождении инспектора ФСИН, напомнила, что у нее двое несовершеннолетних детей, находящиеся сейчас под опекой бабушки. "Уже полгода я не могу им даже позвонить по телефону, узнать, что с ними", - сказала она.

В итоге суд решил продлить Шевченко домашний арест до 20 августа. Как и ранее, активистке запрещено покидать жилище, общаться с кем-либо, кроме адвоката и родственников, пользоваться средствами связи, в том числе интернетом. "Мы будем обжаловать данное решение", - сказал после суда адвокат Сергей Ковалевич.

Поддержать Шевченко в суде пришли 20 местных активистов, часть из них была одета в футболки с надписями "Свободу Насте!" Еще минимум четверым посетителям не нашлось места в зале, передал корреспондент "Кавказского узла".

Начался сбор подписей за выдвижение Шевченко на выборы в гордуму

Напомним, что 12 июля члены предвыборного штаба Анастасии Шевченко подали в избирательную комиссию Октябрьского района Ростова-на-Дону документы о ее выдвижении кандидатом в депутаты городской думы.

15 июля был открыт избирательный счет Шевченко, напечатаны и розданы сборщикам подписные листы, проведено их обучение, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" представитель предвыборного штаба Шевченко Дарья Кулакова. "Сегодня мы начали сбор, у нас есть уже первые подписи - мы их собрали прямо в здании суда, поскольку пришли люди, которые поддерживали Анастасию, ставили подпись за закрытие ее уголовного дела. Вечером мы продолжим собирать подписи и будем это делать до 26 июля, нам нужно собрать от 141 до 155 подписей. Мы будем делать это как поквартирным обходом, так и при раздаче агитационных материалов. Уверены, что обязательно соберем, так как многие жители Октябрьского района поддерживают Настю и считают, что дело возбуждено незаконно", - сказала она.

"Кавказский узел" размещает новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на специальной тематической странице "Преследование активистов".

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.