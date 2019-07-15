Черкасов и Ганнушкина освобождены после акции памяти Эстемировой в Москве

15 июля 2019, 19:18

Полицейские составили административные протоколы на участников акции в годовщину убийства сотрудницы грозненского офиса "Мемориала" Натальи Эстемировой, задержанные правозащитники Александр Черкасов и Светлана Ганнушкина освобождены.

Как писал "Кавказский узел", сегодня силовики задержали председателя совета Правозащитного центра "Мемориал" Александра Черкасова, главу комитета "Гражданское содействие" Светлану Ганнушкину и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину, которые вышли на пикет памяти Натальи Эстемировой в Москве. Задержанных доставили в отдел полиции, адвокатов допустили к ним не сразу.

Сегодня исполняется 10 лет со дня убийства Натальи Эстемировой. Ее похитили 15 июля в Грозном 2009 года, вывезли в Ингушетию и убили. По информации Эстемировой о нарушениях прав человека в Чечне правозащитники делали запросы в официальные инстанции, составляли списки пропавших без вести, сообщается в подготовленной "Кавказским узлом" биографии Натальи Эстемировой. О расследовании и основных версиях убийства правозащитницы можно узнать из справки "Кавказского узла" "Убийство Натальи Эстемировой".

Об освобождении Ганнушкиной сообщил глава совета ПЦ "Мемориал" Александр Черкасов. "Светлану Ганнушкина и меня освободили. Лену Милашину оформляют", - написал он на своей странице в Facebook.

Полицейские выписали Светлане Ганнушкиной протокол о повторном нарушении правил проведения одиночного пикета.

"Ганнушкиной выписали протокол о повторном нарушении правил проведения одиночного пикета, хотя предыдущее нарушение произошло больше года назад", - приводит слова сотрудника Правозащитного центра "Мемориал" "Интерфакс",

Как сообщал "Кавказский узел", Светлана Ганнушкина была задержана 9 июля 2018 года на Манежной площади в Москве во время акции с требованием освободить главу грозненского "Мемориала" Оюба Титиева. Суд назначил ей 10 тысяч рублей штрафа.

"Кавказский узел" размещает новости, связанные с убийствами Натальи Эстемировой и ее подруги журналистки Анны Политковской на специальной тематической странице "Политковская и Эстемирова".