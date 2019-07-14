Активисты в Ереване потребовали срочно решить проблему вывоза мусора

14 июля 2019, 06:37

Группа активистов организовала протестную акцию в связи с проблемой вывоза мусора в Ереване. Жители столицы Армении жалуются на переполненные баки и горы мусора на улицах.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Еревана с 2018 года жалуются на плохую организацию вывоза мусора. В мае компания-оператор "Санитек" была в четвертый раз была оштрафована мэрией за нарушение договора. Для помощи в уборке мусора мэрия объявила о закупке 24 грузовиков.

Протестную акцию организовала общественная организация «Приоритет права и ценностей». 13 июля активисты посетили офис оператора по вывозу мусора «Санитек» и в знак протеста передали сотрудникам пакеты с мусором.

Мусор был собран возле военного госпиталя «Мурацан», рассказала корреспонденту «Кавказского узла» участница протеста Сона Агекян. «Возле госпиталя, прямо у ворот размещены два мусорных контейнера, которые не вывозятся. В эту жару там стоит зловоние и антисанитария», - сказала Сона Агекян.

Активистка рассказала, что из руководства компании к ним никто не вышел, сотрудники сказали, что в офисе в данный момент никого из руководителей нет.

«Мы дали компании ограниченное время – несколько дней – чтобы компания очистила Ереван от мусора. В противном случае обязуемся с большим количеством мусора навестить «Санитек» и разбросать этот мусор у них», - заявила Агекян.

Подобную акцию активисты проводили и 12 июля перед зданием мэрии Еревана. В ходе акции активисты запустили в небо воздушный шар с мусором и фотографией мэра Еревана Айка Марутяна. «В наших действиях не было никакого насилия. Мы пытаемся помочь властям, способствовать выявлению и разрешению проблем, напоминаем о данных народу обещаниях. Мы призываем не премировать людей, которые и так получают зарплату из госбюджета за безделье», - сказала Агекян.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Еревана пожаловались на проблему с вывозом мусора.

«Эта гора мусора никак не исчезнет с нашей улицы. Мимо мусорных баков не пройти, а что делать – не знаем», - сказала жительница административного района Арабкир Лала Барсегян.

«Мэрия то и дело выписывает сама себе баснословные премии, никто не понимает, за какие такие заслуги», - возмущается в жительница Еревана Арина Элбакян.

По ее словам, в административном районе Эребуни, где она живет, пустых мусорных баков на улице не увидишь. «Люди выбрасывают мусор уже не в бак, а рядом с ним, поскольку они всегда бывают переполненные, а вокруг крысы, мошкара и зловоние», - сказала Арина Элбакян.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями представителей компании "Санитек" в связи с заявлениями жителей Еревана и требованиями активистов.